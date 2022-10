Premio internazionale 'Scuola Salernitana' 2022: il barese Filippo Anelli nominato 'medico dell'anno'

"Si è speso sempre con vigore e convinzione nella difesa degli operatori sanitari, nel processo di modernizzazione della sanità e nella tutela della dignità, del lavoro e dei diritti dei medici". Con queste motivazioni il presidente dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Bari, Filippo Anelli, è stato insignito oggi del Premio internazionale Scuola Medica Salernitana 2022 come 'Medico dell'anno'.

"Un riconoscimento che immeritatamente ricevo io - ha commentato il reumatologo Anelli, nelle parole riportate dall'AdnKronos - ma che simbolicamente è il premio ai medici italiani soprattutto per l’impegno profuso durante questa pandemia che non è ancora terminata". La Scuola Medica Salernitana fu la prima Accademia medica a sorgere nell’Occidente, la prima istituzione universitaria legata alla medicina a nascere in Europa. La sua fondazione è datata intorno all’anno 1000.