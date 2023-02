Fastweb down, Bari fra le città colpite dal blocco della rete internet

Segnalati, anche a Bari, blackout e rallentamenti della linea internet. Il capoluogo pugliese, secondo quanto riportato da Adn Kronos, è una fra le città colpite dal down della rete Fastweb che si starebbe caratterizzando da stamattina con disservizi e blocchi della navigazione web.

A partire dalle 10.30, come confermato dal sito specializzato Down Detector, le comunicazioni degli utenti sono in crescita, con i problemi che riguardano principalmente la linea fissa e in piccola percentuale quella mobile. Oltre Bari, sarebbero state colpite dai disagi anche Roma, Palermo, Milano, Genova, Torino e Perugia.