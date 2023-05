Dress code puglia: arriva il podcast di Ilovemolfetta su Spotify

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Il progetto "Dress Code Puglia" pensato da Roberto Pansini, realizzato negli States dell'Associazione Oll Muvi, affermata nel mondo con il brand I Love Molfetta, ha realizzato un "podcast" con il nome della mission che rientra nel piano strategico del turismo "PUGLIA 365" comunicazione, diffusione, partecipazione, partenariato di un programma di "promozione della puglia nel mondo" per attività verso la promozione della destinazione puglia nel mondo, realizzato con le associazioni dei pugliesi nel mondo, riconosciute dalla legge regionale n. 23/200. Possiamo definire il podcast una "radio on demand", dove l'utente decide ciò che scaricare e ascoltare. L'ascoltatore, grazie ad una tecnologia che permette l'ascolto di file audio su internet, raggiunge l'indirizzo "Dress Code Puglia" ed attraverso il proprio smartphone, può avviare l'ascolto. Noi dell'Associazione Oll Muvi, abbiamo pensato ad un podcast dedicato al "turismo di ritorno", dove emergono tutte quelle interviste e testimonianze "di nicchia" che si basano su una storia di emigrati con "qualcosa da raccontare" grazie a un alto livello di registrazione e di montaggio. Un podcast può essere ascoltato anche tra un mese, tra un anno. Noi lo abbiamo caratterizzato con diverse puntate, realizzate da una scrittura molto narrativa e uno "speakeraggio" molto più vicino alla lettura di un libro che all'improvvisazione. La possibilità di pubblicare on-line il progetto "Dress Code Puglia" consente di raggiungere chiunque in qualsiasi parte del mondo, un' improvvisa libertà da parte degli utenti di ascoltare dove e quando vogliono l'argomento trattato. Oggi grazie all'utilizzo del podcasting si riesce ad affascinare un pubblico più giovane. Il "podcast" ha appena tredici anni di vita, è nella sua piena adolescenza. "Avendo studiato con impegno il suo funzionamento tecnologico e la sua cornice storica e geografica, - a parlarci è Roberto Pansini CEO I Love Molfetta - possiamo dire che lo paragoniamo ad un servizio di radio on-demand e che per le sue caratteristiche valorizza i format molto narrativi, "Dress Code Puglia" è per noi un esperimento sia nella forma che nei contenuti, abbiamo voluto puntare a costruire un rapporto molto intimo con chi ci ascolta, proprio gli utenti in questa relazione giocano un ruolo molto più attivo che in passato." Che aspettate cercate su Spotify il nostro pod-cast "Dress Code Puglia" con le sue diverse puntate, collegatevi al link e ascoltate il programma.