Getta pacchetto di sigarette contenente hashish davanti agli agenti: in casa aveva oltre 1,3 kg di droga, arrestato

La Squadra Mobile di Bari ha arrestato nel quartiere Libertà un 50enne già noto alle Forze dell'Ordine, con precedenti di polizia anche specifici in materia di droga, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

La Squadra Mobile di Bari ha arrestato nel quartiere Libertà un 50enne già noto alle Forze dell'Ordine, con precedenti di polizia anche specifici in materia di droga, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato fermato nel corso di alcuni controlli avvenuti sabato scorso.

Alla vista degli agenti, l'uomo si sarebbe disfatto di un pacchetto di sigarette apparentemente vuoto, gettandolo a terra. Un gesto che non è sfuggito agli agenti: all'interno vi erano due involucri contenenti hashish. In più, il 50enne custodiva, nelle tasche dei pantaloni, un'altra confezione contenente stupefacente.

La perquisizione a domicilio ha consentito di rinvenire e sequestrare altri involucri di hashish per un peso complessivo di circa 1,3 kg, materiale per il confezionamento ed una cospicua somma di denaro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. L'uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto in carcere a Trani.