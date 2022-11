Cento droni in volo nel cielo di Bari: lo 'show' notturno sul lungomare della Fiera

In volo sincronizzato nel cielo sul lungomare della Fiera: così cento droni illuminati tratteggiano simboli e scritte, dando vita a uno spettacolo insolito e affascinante. Il 'Drone show' è andato in scena giovedì sera a margine a margine del Drones Beyond, l'evento in corso in Fiera Del Levante dedicato a evoluzioni e prospettive della mobilità aerea urbana.

A concludere la coreografica dimostrazione, a cura dell'azienda Eagleprojects, un particolare omaggio alla città di Bari, con i droni che hanno composto la scritta 'Sii felice, sei a Bari', disegnando poi la sagoma della Basilica di San Nicola. Lo spettacolo sarà ripetuto oggi, 18 novembre, sul lungomare di Bari, alle ore 18.30 dinanzi all’entrata monumentale della Fiera del Levante.

'Drones Beyond 20229' è organizzato dal DTA Distretto Tecnologico Aerospaziale scarl dalla Regione Puglia e dal Comune di Bari, con il patrocinio di Anci nell’ambito del progetto Bari Open Innovation Hub / Casa delle Tecnologie.