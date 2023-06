Tour virtuali alla scoperta della Puglia più nascosta: una piattaforma mappa 150 luoghi della regione

Una piattaforma per conoscere i luoghi della Puglia più nascosti, attraverso dei tour virtuali. Si chiama 'DueMari Virtual Tour' ed è nata grazie al Progetto Interreg DueMari, che ha permesso la mappatura di tutto il territorio pugliese, dal Gargano al Salento, sulle coste e nelle aree interne.

Attualmente, la piattaforma raccoglie i dati storici e fotografici di 150 luoghi pilota fra beni simbolo, siti Unesco e piccole realtà lontane dai grandi flussi turistici, con l'obiettivo, spiega il dipartimento Turismo e cultura della Regione Puglia in una nota, di "valorizzare punti di interesse turistico e culturale, fornendo agli operatori strumenti digitali innovativi".

Il progetto sarà presentato il 29 giugno a Bari alla Casa delle Arti Kursaal Santalucia, alle ore 15.

In particolare InnovaPuglia, la società per lo sviluppo dell'Ict della Regione e promotrice del progetto, "ha progettato e realizzato una nuova struttura tecnologica in grado di accogliere ed organizzare i virtual tour in itinerari tematici virtuali, non solo interni ai territori dei partner ma anche transfrontalieri".

Il Progetto DueMari ha interessato anche la formazione di operatori turistici e culturali: tra febbraio e marzo scorsi si sono tenuti dei workshop di storytelling digitale, "rivolti ad acquisire nozioni teoriche e strumenti pratici utili a dialogare con il proprio target, trasferendo il valore di storie, tradizioni, cultura e vita sociale di una destinazione turistico-culturale". La piattaforma è finanziata dal programma interreg Italia-Albania-Montenegro, di cui è promotore la Regione Puglia con partner molisani, albanesi e montenegrini.

I Virtual Tour "sono uno strumento di promozione territoriale che Regione Puglia utilizzerà sui propri canali istituzionali e metterà a disposizione di operatori pubblici e privati, per rendere sempre più visibile e attrattivo il patrimonio regionale, 365 giorni l’anno".

L'evento del 29 giugno costituisce la tappa finale del #DueMariTour, un ciclo di sei incontri territoriali per la restituzione dei risultati di progetto, nei quali il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio ha mostrato le funzionalità della piattaforma e le potenzialità offerte agli stakeholders pubblici e privati.