Buoni sconto in cambio di rifiuti: installato un eco-compattatore 'mangiaplastica' a Corato

Un eco-compattatore 'mangiaplastica' installato nel parcheggio di via Aldo Moro, a Corato. La struttura, che sarà attiva dal prossimo 10 luglio, sarà il simbolo attivo del progetto di riciclo incentivante avviato dal comune barese. L'eco-compattatore permetterà di contenere al produzione di rifiuti in plastica e ne favorirà la raccolta selettiva, in modo da avviare il riciclo.

Nel mangiapalstica, le bottiglie in pet conferite, sa saranno sin dall’origine separate da altri flussi di materiali, compattate, raccolte, trasportate da soggetti autorizzati e infine riciclate meccanicamente presso impianti.

Al fine di incentivare questo processo, sil Comune di Corato ha introdotto un sistema a premi legato al numero di bottiglie conferite. Il cittadino, identificato tramite tessera sanitaria, potrà introdurre nell'eco-compattatore le

bottiglie di plastica, una alla volta, e, alla fine di tale operazione, la macchina rilascerà, su richiesta, uno scontrino con il conteggio dei conferimenti effettuati e dei punti accumulati.

L’obiettivo principale è creare una coscienza civica ed ambientale ed una filiera virtuosa con le attività commerciali locali che, attraverso il riconoscimento dello scontrino rilasciato dalla macchina, consentiranno all’utilizzatore di

acquistare beni e servizi a prezzi scontati o vantaggiosi, fidelizzando così nuovi clienti.

Sul sito del Comune di Corato è stato pubblicato un avviso rivolto alle attività commerciali del territorio che vorranno aderire a tale iniziativa.