Ecosistema Urbano 2021, città pugliesi ancora in coda nella classifica: Bari scende ma migliorano qualità dell'aria e infrastrutture ciclabili

Aria, acque, rifiuti, mobilità, ambiente urbano ed energia: 18 indicatori relativi a sei 'macro-aree', presi in considerazione per valutare le performance ambientali delle città capoluogo italiane. E' questo l'obiettivo del rapporto 'Ecosistema Urbano', stilato annualmente da Legambiente.

I dati del dossier 2021, presentati ieri, mettono in evidenza, nel 2020, uno 'stallo' generale: nell'anno segnato dall’emergenza pandemica, "i capoluoghi italiani - si legge nel rapporto - non migliorano le loro performance ambientali: se è vero, infatti, che il Covid-19 colpisce anzitutto le città, modificandone contorni, regole e indirizzi, le emergenze urbane evidenziate negli anni precedenti rimangono le medesime e riflettono un sostanziale immobilismo nelle politiche improntate alla sostenibilità, seppur con qualche importante eccezione e best practice cui guardare per tracciare la rotta del cambiamento su scala nazionale". Tra le criticità, "più auto in circolazione, crollo quasi uniforme nell’utilizzo del trasporto pubblico, livelli di smog e di perdite lungo la rete idrica preoccupanti", mentre si segnalano tra le note positive "anche l’aumento della raccolta differenziata e dei chilometri di piste e infrastrutturazioni ciclabili". Al primo posto della classifica nazionale c'è Trento (con un punteggio di 84,71 su 100), seguita da Reggio Emilia (77,89) e Mantova (75,14).

Le città pugliesi in coda, Bari tra luci e ombre (ma scende in classifica)

Nel dossier 2021, le città pugliesi si confermano ancora nella parte più bassa della classifica. Per trovare la prima città pugliese bisogna infatti arrivare al 67esimo posto (su 105 capoluoghi), dove c'è Lecce (49,64%). Segue Taranto, che è l’unica città che sale in classifica, al 77° posto (45,66%), poi che Bari che scende dall'84esimo all’88° posto (42,53%), Foggia al 90° (41,49%), e Brindisi al 103° (30,03%). I dati delle città capoluogo della provincia di Bat non sono stati presi in considerazione perché incompleti e in alcuni casi non pervenuti.

Il capoluogo di regione perde dunque quattro posizioni, anche se "in generale - sottolinea il rapporto - migliora i propri dati riguardanti l’emissione nell’aria di No2 (da 29,74 ug/mc del 2020 a 24,8 ug/mc del 2021) e Pm10 (da 23,25 ug/mc del 2020 a 22,5 ug/mc del 2021), l’infrastrutturazione per ciclabilità (da 3,27 meq/100 ab a 4,78), gli alberi/100 abitanti (da 8,86 a 15 del 2021)". Bari viene citata anche tra le best practice, per "il recupero degli spazi urbani messo in campo dal Comune di Bari che nelle aree, degradate ed in completo abbandono, del vecchio Gasometro e della ex caserma Rossani sta realizzando un parco e nuovi spazi urbani per i cittadini con verde, orti, piste ciclabili, skate park, un anfiteatro, aree ristoro e percorsi natura".

“Torna l'appuntamento annuale di Ecosistema Urbano ed ancora una volta fotografa una Puglia statica, sicuramente complice anche l’emergenza sanitaria che abbiamo vissuto. – dichiara il presidente di Legambiente Puglia, Ruggero Ronzulli - Ora, però, i comuni sono chiamati ad osare, spendere bene e concretamente i fondi del PNRR, perché sono già pubblicati bandi dai ministeri per l’assegnazione di risorse da destinare alla differenziata e alla costruzione di impianti di riciclo, alla nuova mobilità, alla forestazione urbana, al ciclo integrato delle acque. Tra le buone pratiche pugliesi troviamo i nuovi parchi di Bari con l’ex Caserma Rossani e l’ex Gasometro, per Lecce invece la pianificazione territoriale con il Piano Comunale delle Coste”.

Il rapporto Ecosistema Urbano 2021 è scaricabile su www.legambiente.it (contenuti interattivi disponibili su https://ecosistemi.legambiente.it) ed è consultabile anche su https://lab24.ilsole24ore.com/ecosistema-urbano, la piattaforma interattiva del Sole 24 Ore dove è possibile navigare tutte le 18 classifiche, città per città, che contribuiscono a generare la graduatoria finale, raggruppate in 6 macroaree (aria, acque, rifiuti, mobilità, ambiente urbano ed energia).