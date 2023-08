Dal San Paolo a Santa Rita, tredici progetti per riqualificare le case popolari di Bari: lavori per 26 milioni

Tredici progetti per oltre 26 milioni di euro di valore, destinati a riqualificare l'edilizia residenziale pubblica della città di Bari. I lavori, tra cantieri già attivi e di imminente avvio, consentiranno di migliorare gli edifici in varie zone della città.

Gli interventi, riguardanti risanamento edilizio ed efficientamento energetico, coinvolgeranno i quartieri San Paolo Santa Rita e Torre a Mare. Questi, spiega l'assessore cittadino al Patrimonio, Vito Lacoppola, "si aggiungono ai lavori già in corso nei quartieri San Pio e Catino, di fatto è iniziato un piano di riqualificazione degli edifici di Erp di proprietà comunale che non ha precedenti nella storia della città e che interessa circa 650 famiglie baresi”.

“Grazie a un intenso lavoro di programmazione - aggiunge Lacoppola - svolto negli ultimi due anni, per il quale ringrazio il direttore e i tecnici degli uffici della ripartizione Patrimonio ed Erp siamo riusciti a intercettare tutte le linee di finanziamento possibili, a cominciare dal Pnc e dal Pinqua del Pnrr, senza tralasciare ovviamente i fondi regionali disponibili, mettendo in campo interventi per oltre 37 milioni di euro che entro il 2026 miglioreranno nettamente la qualità della vita degli assegnatari degli alloggi comunali di Erp, con un netto risparmio anche in termini energetici e ambientali".