La Gazzetta del Mezzogiorno ha un nuovo editore: gestione della testata al Gruppo Ladisa

La Gazzetta del Mezzogiorno ha un nuovo editore: si tratta del Gruppo Ladisa, società impegnata nel ramo della ristorazione. Sono stati gli unici a presentare un'offerta per la gara bandita dal Tribunale fallimentare di Bari per l'affitto del ramo di azienda Edisud s.p.a (il precedente editore). fino al 31 luglio 2021. La notizia è stata accolta positivamente da cittadini e figure istituzionali, tra cui il sindaco di Bari, Antonio Decaro: "Da sindaco e da cittadino barese sono molto contento per i lavoratori, i giornalisti e i lettori de La Gazzetta del Mezzogiorno - spiega in una nota - la notizia dell'aggiudicazione della procedura relativa alla gestione del quotidiano più antico della nostra terra è un’ottima notizia che tutta la città attendeva da tempo. Oggi finalmente si fa un passo in avanti in una vicenda dolorosa, che rischiava non solo di interrompere una storia lunga 133 anni, ma soprattutto di mettere fine a un patrimonio storico, appartenente a tutti noi. È stato un percorso lungo e tribolato, pieno di insidie e incertezze, che oggi vede finalmente uno spiraglio. Al nuovo editore de La Gazzetta del Mezzogiorno, uno dei gruppi industriali pugliesi più solidi del panorama nazionale, giungano i più sentiti auguri di buon lavoro di tutta la città, con l’auspicio di proseguire nel solco di una tradizione costruita con passione, orgoglio e professionalità".