L'Ordine dei Biologi di Puglia e Basilicata elegge il primo presidente: nominato Maurizio Durini

É Maurizio Durini il primo presidente del nuovo Ordine dei Biologi della Puglia e della Basilicata. La nomina acquista un carattere storico perché segna l'avvio delle attività della sezione regionale dell'Ordine professionale. Durini si è insediato ieri, durante il primo Consiglio direttivo del nuovo Ordine territoriale.

Il presidente Maurizio Durini è responsabile della sezione Botanica del Museo di Storia Naturale del Salento e presidente uscente del Consiglio Nazionale dei Biologi. La carica di vicepresidente è andata a Elvira Tarsitano, biologa dell’Università degli Studi di Bari 'Aldo Moro'.

"Con oggi inizia una nuova fase di rinnovamento che parte dai territori - ha dichiarato il presidente Maurizio Durini - le sfide a cui tutti siamo chiamati sono epocali. La strada per i professionisti è quella di affrontare in modo innovativo il cambiamento in atto, dove e chi meglio della categoria dei biologi può farsi interprete di questa transizione".