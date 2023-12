Troppe rinunce dei presidenti di seggio alle Elezioni: un protocollo tra Comune e Corte d'Appello per coordinare le attività"

È stato sottoscritto a Palazzo di Città, dal sindaco Antonio Decaro e dalla presidente vicaria della Corte d’Appello di Bari Francesca la Malfa, il protocollo d’intesa per il coordinamento delle attività connesse alla nomina dei presidenti di seggio elettorali del territorio cittadino.

L’accordo nasce per far fronte al fenomeno che negli ultimi anni, in occasione delle diverse consultazioni elettorali e referendarie, ha visto molteplici rinunce allo svolgimento dell’incarico di presidente di seggio conferito dalla Corte d’Appello, e che ha assunto dimensioni imponenti a seguito del covid-19, comportando notevoli difficoltà nell’organizzazione e gestione dei seggi. Il protocollo odierno è finalizzato ad avviare una collaborazione continuativa tra il Comune di Bari e la Corte di Appello di Bari finalizzata alla definizione di una più efficace ed efficiente gestione delle attività connesse alla nomina dei presidenti dei seggi elettorali del territorio cittadino in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie.

“Il servizio diventerà sempre più trasparente ed efficiente - ha commentato Francesca La Malfa -, così da non doverci trovare ancora nella situazione critica in cui i presidenti di seggio nominati non si presentano o rinunciano all’incarico all’ultimo momento. Il Comune di Bari, al momento, è l’unico del distretto della Corte d’Appello con cui abbiamo stipulato un accordo del genere, nel rispetto dei principi di trasparenza ed efficienza che devono informare le attività istituzionali”.

“Ringrazio la presidente La Malfa per la sigla di questo accordo - ha proseguito il sindaco Decaro -, che mira a facilitare e organizzare al meglio le operazioni connesse alla nomina dei presidenti di seggio sul territorio comunale in concomitanza con le varie tornate elettorali: negli ultimi anni ci siamo trovati più volte, a poche ore dall’apertura dei seggi, a dover inseguire presidenti nominati e divenuti irrintracciabili o a gestire comunicazioni di rinuncia last minute, con non poche difficoltà. Per questo dar vita a una collaborazione costante con la Corte d’Appello, informatizzando i rispettivi Albi e scambiando informazioni in tempo reale, sono certo migliorerà il servizio reso alla città e al corretto funzionamento della democrazia. Nel mio ruolo di presidente dell’Anci promuoverò questa esperienza, la prima del genere in Italia, perché possa essere replicata in altre città italiane”.