Addio ai cassonetti in strada al San Paolo, Petruzzelli: "La raccolta porta a porta renderà il quartiere più bello"

"Il 3 ottobre parte la raccolta dei rifiuti porta a porta al quartier San Paolo e per fortuna saranno eliminati i brutti cassonetti dalle strade e vedrete che diminuirà il fenomeno dell'abbandono degli ingombranti". Con queste parole, pubblicate in un post sulla sua pagina facebook, l'assessore all'ambiente del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli, ha commentato il 'pensionamento' dei vetusti contenitori di rifiuti presenti ancora in alcune zone della città ed in particolar modo nelle periferie.

"Naturalmente nei primi giorni ci saranno un po' disagi, ma è normale - rassicura l'assessore - Stiamo chiedendo ai cittadini di cambiare le loro abitudini e vi chiediamo scusa perché lo stiamo facendo con un po' di ritardo. Vi ricordo che dovrete esporre la pattumella dell'organico domenica sera o il lunedì mattina presto se siete residenti nella zona a rischio per la presenza dei cinghiali".

"Dopo il primo periodo vedrete che sarà semplicissimo fare correttamente la raccolta differenziata e il quartiere sarà molto più bello senza i cassonetti per strada", conclude Petruzzelli nel suo post.