Assistenza e sostegno per anziani e persone fragili, parte il piano del Comune per l'estate: "Servizi attivi ogni giorno"

Un piano di servizi rivolto ad anziani e persone in condizioni di fragilità, per offrire assistenza e supporto durante la stagione estiva. Prende il via da oggi il piano predisposto dall'assessorato al Welfare del Comune di Bari per fronteggiare i disagi e le problematiche socio-sanitarie legate ai mesi più caldi dell'anno.

“Anche per l’estate 2022 abbiamo definito un piano aggiuntivo rispetto alle azioni e i servizi garantiti quotidianamente, con l’obiettivo di contrastare gli effetti dell'aumento delle temperature e supportare le persone maggiormente vulnerabili - commenta l’assessora Francesca Bottalico -. Un piano complessivo che prevede azioni sociali, interventi in emergenza, sostegno socio-sanitario ma anche attività di prevenzione e monitoraggio, supporto psicologico ed educativo e momenti di incontro finalizzati a contrastare le solitudini e il senso di isolamento che si intensificano in particolare nei mesi estivi. Il piano coinvolge oltre 50 realtà pubbliche e private, tra cui Protezione civile, Asl, Federfarma, ordini professionali, Polizia locale e medici di base, ma anche la rete del privato sociale, della Caritas e del volontariato laico e cattolico, che ringrazio ancora una volta per la fiducia e la sinergia costruita in questi anni con l'assessorato al Welfare. Negli ultimi mesi, sempre grazie alla collaborazione con la rete cittadina del Welfare, sono stati inaugurati diversi poli socio-sanitari di prossimità e attivate esperienze di telemedicina e robotica, oltre che ampliate le azioni di ascolto e sostegno in presenza e telefonico, anche attraverso il monitoraggio quotidiano effettuato dai Municipi. L’estate che comincia oggi, quindi, ci vedrà al fianco delle persone più fragili tutti i giorni, compresi quelli festivi, per assicurare loro servizi di prima necessità e in emergenza”. (La lista completa dei servizi sul sito del Comune)

Alcuni dei servizi per gli anziani

Il piano operativo sarà attivo fino al prossimo 15 settembre. Tra i servizi rivolti alle persone anziane, il programma Serenità Anziani, che offre una serie di azioni in collaborazione con i Servizi sociali territoriali e il Centro sociale polivalente per anziani in via Dante 104, gestito dalla cooperativa sociale GEA. Per essere inseriti nel programma è necessario contattare i Servizi sociali del Municipio di appartenenza (info Centro anziani: tel. 080 5227511 / Numero Verde 800 063538). Attivo tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle ore 15,30 alle 19,30. Ancora, c'è il servizio di ascolto telefonico e supporto psicologico 'Telefono amico' (numero Verde 800 063538, attivo tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle ore 15,30 alle 19,30). Tra gli altri servizi, anche 'il pony della solidarietà': consegna a domicilio di beni di prima necessità, viveri e medicinali, in favore di anziani ultrasettantacinquenni soli e in condizioni di salute precaria. Il servizio è garantito dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12,30, da operatori muniti di tesserino di riconoscimento. Tra i progetti innovativi per gli over 65, quello gestito dalla coop. Aliante, il cui acronimo SCIAM sta per Spazio comune invecchiamento attivo multidimensionale, offre percorsi di prevenzione e di accesso alle cure a persone di età superiore ai 65 anni nella sede in via Calefati 245. Il centro realizza attività di accoglienza e ascolto, consulenze e screening sanitari gratuiti, giornate di sensibilizzazione e prevenzione, laboratori per il benessere e l’invecchiamento attivo. È possibile richiedere informazioni contattando il numero di telefono unico del Welfare 080 5777777 oppure il numero del Municipio di riferimento, o ancora direttamente il servizio contattando il numero 080 5796473, scrivendo una mail all’indirizzo progettosciam@gmail.com o recandosi, previo appuntamento, nella sede di via Calefati 245.

Alcuni dei servizi a sostegno di persone fragili e in povertà estrema



In via Re David 76 è attivo un polo socio-sanitario per la promozione della salute, la prevenzione e l’accesso alle cure rivolto ad adulti in povertà estrema, forte marginalità e vulnerabilità, che spesso hanno difficoltà ad accedere alle cure e agli screening di prevenzione. Un servizio gratuito, gestito da Medici con l'Africa Cuamm e Psicologi per i Popoli Bari e Bat, che si avvale del contributo di un’équipe multidisciplinare di medici, psicologi, assistenti sociali e mediatori culturali in rete con le realtà sanitarie del territorio. Disponibili prestazioni quali consulenze psicologiche individuali, familiari e di coppia; screening sanitari e attività di diagnostica e trattamentale di base; iniziative di prevenzione ed educazione sanitaria; forniture di farmaci in rete con l’Emporio farmaceutico; accompagnamento socio-sanitario per emergenze sociali territoriali. Alle prestazioni si accede direttamente allo sportello, su segnalazione o tramite prenotazione sul sito www.polosociosanitario.it (Per ulteriori informazioni info@polosociosanitario.it). Ci sono poi, tra gli altri, i servizi garantiti dal centro Area51 (pasti, sportelli di ascolto e assistenza, accesso ai servizi igienici) e ancora il Pronto Intervento Sociale (P.I.S.), attivo h 24 tutti i giorni dell’anno, è rivolto ad adulti e persone migranti in condizione di difficoltà, anziani in stato di disagio e/o abbandono, donne vittime di violenza, minori in situazione di immediato intervento sociale. Interviene in loco con un mezzo e un’equipe di operatori professionisti (numero verde 800 093470; Tel. 080 8493594), l'unità di strada Care for People, un servizio itinerante finanziato dall’assessorato al Welfare e gestito dalla cooperativa sociale C.A.P.S., operativo 7 giorni su 7, dalle ore 20 alle 2.