La Regione acquista 12 nuove ambulanze per l'emergenza Covid: tre destinate all'ospedale in Fiera, due per la Asl Bari

Completato l'arrivo dei mezzi che che serviranno sia per rafforzare il sistema 118, che per il trasporto di pazienti da e per la struttura per le maxiemergenze della Fiera

Sono dodici in tutto le nuove ambulanze acquistate dalla Regione Puglia per far fronte all'emergenza Covid. I mezzi, comprati con fondi di Bilancio Regionale dalla Protezione civile regionale, sono destinati alla Colonna mobile pugliese.

In particolare, tre ambulanze sono state date in dotazione alla struttura per le maxiemergenze del Policlinico di Bari in Fiera del Levante, 2 alle Asl Bari, Taranto e Lecce, una a Brindisi, Bat e Foggia.

“Le ambulanze – spiega il dirigente della sezione Protezione civile, Mario Lerario, sono sia per il rafforzamento del servizio 118 per l’emergenza covid, che per il trasporto da e per il Policlinico di Bari verso la struttura per le maxiemergenze della Fiera”.

(foto archivio)