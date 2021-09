I poliziotti baresi rispondono all'appello per l'emergenza sangue: giornata di donazione al centro polifunzionale

Una mattinata dedicata alla solidarietà con una raccolta straordinaria di sangue. E' l'iniziativa organizzata dall’Associazione Donatori Volontari Polizia di Stato “Donatorinati” presso il centro polifunzionale del quartiere San Paolo. Tante le donazioni di poliziotti in servizio presso gli Uffici della Polizia di Stato di Bari e provincia nel corso della mattinata.

Si tratta della quarta donazione organizzata quest'anno, realizzata con l’impiego di un’autoemoteca dell’Ospedale “San Paolo”.

"Donare il sangue - sottolinea la Polizia in una nota - assume un significato ancora più profondo in questo momento storico, nel quale la maggior parte dell’attenzione è focalizzata alla risoluzione dell’emergenza epidemiologica. #ESSERCISEMPRE, l’hashtag della Polizia di Stato che ha immediatamente accolto l’invito a donare, lanciato nella città di Bari a fine agosto, a seguito della segnalazione di carenza di sangue necessario per garantire supporto trasfusionale ai pazienti".