Covid, Emiliano: "Mascherine all'aperto in caso di assembramenti? Scelta di buonsenso"

"Qualche sindaco con prudenza sta consigliando di usare le mascherine nei luoghi di forte assembramento e questo mi sembra di buon senso". Così il presidente della Regione Puglia e vicepresidente della Conferenza delle Regioni, Michele Emiliano, ha commentato la scelta di alcuni primi cittadini, a fronte dell'aumento dei contagi Covid, di optare per l'utilizzo delle mascherine anche in luoghi aperti ma affollati.

Emiliano è intervenuto sull'argomento rispondendo alle domande dei giornalisti a margine della cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico della università Lum di Casamassima.

"In termini di emergenza - ha detto Emiliano - sia i Comuni sia le Regioni possono adottare, in caso di peggioramento della situazione epidemiologica con stress ospedaliero, non basta l'aumento dei contagi, delle misure temporanee, però non credo che sussistano i presupposti per interventi puntuali".