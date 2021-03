"Terza devastante ondata in arrivo", Emiliano attacca il governo: "Al Sud meno vaccini. Chiudere tutto? Regioni private dei poteri"

In un post su Fb il governatore critica per la "timidezza" nell'affrontare "il fenomeno del contagio scolastico" che potrebbe determinare "l’accelerazione della variante inglese". Roma nel mirino anche per i vaccini: "Al Sud ne mandano meno, noi cornuti e mazziati"

"Non possiamo chiudere noi Regioni le scuole e tutto il resto, lo deve fare il governo che ha praticamente privato le Regioni di tutti i poteri di contenimento della curva epidemica, anche a scuola, che possono essere esercitati solo nell’intervallo di tempo tra un dpcm e l’altro e solo a condizioni molto particolari di peggioramento dei dati. Il risultato della timidezza del governo con il fenomeno del contagio scolastico e del depotenziameto dei poteri delle Regioni potrebbe essere l’accelerazione della variante inglese e della terza ondata. Non possiamo fare altro che concentrarci sugli ospedali perché la terza devastante ondata sta per cominciare".

Emiliano vede nero e avanza la sua previsione sulla "devastante" terza ondata in arrivo, mentre l'attacco alla "timidezza" del governo sembra nascondere tra le righe la richiesta di un lockdown. Le parole del governatore arrivano su Fb, in risposta alla lettera della "signora Adele" che lo stesso Emiliano riporta nel suo messaggio. Il presidente della Regione risponde alla donna che gli chiede di "chiudere tutto, come marzo". Un post che arriva a poche ore dalla decisione del Ministero della Salute, che dovrà decidere, in base ai dati del monitoraggio Iss, se mandare la Puglia in arancione.

Ma nel suo post, Emiliano riserva al governo anche una stoccata sulla questione vaccini: "Anche se a Roma sono impegnati solo a tenersi poltrone e a gestire i soldi del recovery fund la pandemia esiste e continua ad uccidere centinaia di persone al giorno. E intanto al sud - scrive - Puglia e Campania su tutte, si mandano meno vaccini che in altre regioni del nord e del centro che avendo il doppio degli ospedali e degli addetti alla sanità se ne prendono molte di più di noi. Cornuti e mazziati al sud. Eppure combattiamo senza tregua e stiamo per finire di vaccinare tutti gli ultraottantenni che possono deambulare e tutto il personale scolastico, speriamo entro metà mese di marzo".

Il governatore prosegue annunciando il raggiunto accordo con i medici di famiglia per le vaccinazioni domiciliari di over 80 e soggetti fragili, "ma i vaccini che ci mandano non sono sufficienti e lo Stato non ce ne manda abbastanza - ribadisce - Questo è il vero problema".

Infine, garantisce il presidente della Regione, "quanto ai furbetti che si sono fatti vaccinare abusivamente li prenderemo e gliela faremo pagare. Si tratta di un reato grave. Le Asl e il Nucleo Ispettivo Regionale stanno collaborando con i Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Magistratura di tutta la Puglia per individuare i colpevoli. Anche se fossero pochi casi, li puniremo severamente".