E' morto Enrico De Pascale, direttore generale della Fnomceo originario di Bari: "Professionista umile e di grande talento"

E' morto Enrico De Pascale, commercialista e direttore generale della Fnomceo, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici. De Pascale era originario di Bari. Aveva 59 anni. Per oggi, dalle 9.30 alle 17, è stata allestita nella sede Fnomceo a Roma la camera ardente. De Pascale era anche Presidente del Co.Ge.APS, il Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie, l’organismo che riunisce le Federazioni Nazionali degli Ordini e dei Collegi e le Associazioni dei professionisti della salute che partecipano al programma di Educazione.

I funerali si svolgeranno nella cattedrale di San Sabino: "Sarà difficile trovare in una sola persona i suoi talenti - ha commentato il presidente Fnomceo, Filippo Anelli - tra cui quello di tirar fuori il meglio da ciascuno di noi. L'intelligenza viva, il senso di responsabilità, la pacatezza, doti unite a una grande umiltà, al fatto di non far mai pesare il suo ruolo". "Enrico se n’è andato serenamente - aggiunge Anelli - al termine di una breve e crudele malattia Ci ha lasciato un amico, un fratello: il vuoto è incolmabile. Un uomo straordinario, un professionista di altissimo livello che ha diretto la Fnomceo in maniera encomiabile. Questo è il momento del dolore e della tristezza. Ci stringiamo intorno alla famiglia per condividere i sentimenti di mestizia e il pianto per il distacco”.

"Si adoperava - conclude Anelli - con chiunque gli chiedesse un aiuto per risolvere i problemi di tutti: e tutti abbiamo qualcosa per la quale ringraziarlo. Dobbiamo solo dirgli grazie. Per questo vogliamo permettere a tutti di dargli un ultimo saluto qui, in quella che è stata e rimarrà la sua, la nostra casa".