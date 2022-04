Epatite acuta nei bambini, Lopalco: "Serve tempo per accertarne causa, ma non chiamatela misteriosa"

"Definirla epatite misteriosa non fa bene. Si alimentano dietrologie e complottismi. Non c’è nulla di misterioso. Di virus in grado di causare epatite virale ne conosciamo tanti. E alla lista se ne possono aggiungere di nuovi". Così, in un post sulla sua pagina Facebook, l'epidemiologo ed ex assessore alla Sanità pugliese, Pierluigi Lopalco, interviene in merito ai casi di epatite acuta registrati fra i bambini in Europa e Usa.

"L’allarme squilla per gli esperti - afferma Lopalco - Per quelli che per mestiere devono indagare su fatti come questo che, udite udite, ne accadono di continuo". "Ci vuole tempo - sèiega ancora l'epidemiologo - per definirne la causa e non è escluso che, come avvenuto spesso in passato, la causa resti indefinita. Bisogna aspettare e far lavorare gli esperti"

"Si tratta, dunque - conclude - di una forma di epatite da causa da accertare. Lo so, definirla misteriosa attira più attenzione. Ma la verità scientifica non ha bisogno di attenzione mediatica. Ha bisogno di lavoro metodico e meno pressioni si fanno più è probabile che i risultati siano attendibili".