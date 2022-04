Epatite acuta dei bambini, dalla Regione Puglia l'avviso ai medici a "segnalare eventuali casi"

"Segnalare con la massima urgenza possibile" eventuali casi di epatite acuta in Puglia nei bambini sotto i dieci anni dopo i diversi episodi registrati negli Stati Uniti e in Europa: è l'invito della Regione ad Asl, ospedali e medici dopo la raccomandazione inviata dal Ministero della Salute sulla vicenda

Al momento non vi è una connessione chiara tra casi segnalati. Inoltre, non sembra vi sia alcun fattore evidente di rischio epidemiologico. La Regione aggiunge che "in assenza di segnalazioni pervenute la scrivente Sezione ne darà ugualmente evidenza al Ministero della Salute. Si invita a prendere atto e darne diffusione e attuazione con ogni urgenza consentita".