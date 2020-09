Erbacce e pulizia dei marciapiedi attorno alle scuole: al via gli interventi. L'Amiu: "Al termine procederemo su tutta la città"

Hanno preso il via ieri e saranno completati il 17 settembre i lavori delle squadre di Amiu Puglia per diserbare, pulire e lavare i marciapiedi perimetrali e delle aree adiacenti agli istituti scolastici cittadini in vista dell'avvio del nuovo anno di lezioni, il prossimo 24 settembre.

Successivamente il Comune procederà ad eseguire ulteriori interventi di sfalcio in base alle segnalazioni ricevute dall'Amiu: a causa del divieto di utilizzo di glisofato e diserbanti chimici, spiega il Comune, previsto dalla più recente normativa, "il processo di crescita delle erbe infestanti è molto più veloce che in passato, con il risultato che non è più sufficiente un intervento di diserbo nel periodo estivo".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Non potendo trattare in pochi giorni tutte le strade e dovendo comunque intervenire tempestivamente, abbiamo individuato come priorità le aree limitrofe alle scuole cittadine per garantire pulizia e igiene degli spazi esterni in concomitanza con l’inizio del nuovo anno scolastico - commenta il presidente di Amiu Puglia Sabino Persichella -. Per risolvere questo problema, nei mesi scorsi abbiamo cercato soluzioni alternative ai prodotti chimici testandone di nuovi a impatto zero sull’ambiente e sulle persone, ad esempio i diserbanti biologici che però si sono rivelati troppo costosi o inefficaci. Per questo, dovendoci affidare esclusivamente al taglio meccanico, nel nuovo bando per la fornitura del servizio di diserbo stradale, ormai in via di aggiudicazione, abbiamo previsto di aumentare il numero di interventi, in particolare nel periodo estivo. Con il nuovo servizio, che dovrebbe partire il prossimo 1 novembre, gli interventi su tutta la città saranno eseguiti in due mesi, anziché in tre come avveniva in passato, in modo che nel periodo estivo sarà possibile intervenire due volte su ogni strada, e non più una. Siamo spiacenti per i problemi insorti quest’estate. Di certo, però, continueremo a garantire l’impegno dell’azienda per la soluzione di tutte le criticità che ci vengono segnalate dai cittadini”.