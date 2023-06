Esami di Maturità 2023, a Bari più di 15mila studenti impegnati nella prova d'Italiano: Quasimodo, Moravia e Piero Angela fra i temi

Con la prima prova scritta d'italiano, sono iniziati oggi gli esami di maturità. Grande emozione e trepidazione per 15.276 studenti baresi che dalle 8.30 di questa mattina saranno impegnati negli istituti scolastici cittadini. In tutta la Puglia, secondo quanti riporta il sito specializzato Tuttoscuola, i candidati saranno 37.863. Sull'intero territorio nazionale i maturandi sono 536mila. In tutta la regione saranno circa mille le commissioni impegnate.

Da quest'anno, dopo le versioni segnate in maniera inevitabile dal Covid, si ritorna alla formula tradizionale con due prove scritte, elaborate direttamente dal ministero dell'Istruzione e del Merito, ed una terza orale. Il primo appuntamento, fissato per questa mattina alle 8.30, riguarda la prova d'italiano. I maturandi avranno a disposizione sei ore per completare il compito. Sono sette le tracce offerte alla scelta dei candidati: per le due opzioni riferite all'analisi del testo sono stati scelti i brani "Alla nuova luna" di Salvatore Quasimodo e un estratto del romanzo "Gli indifferenti" di Alberto Moravia. Un'altra traccia è dedicata al libro-testamento "Dieci cose che ho imparato" di Piero Angela. Altra opzione per gli studenti è l'analisi del brano "Elogio dell’attesa nell’era di Wathsapp" tratto da un testo Marco Belpoliti. Fra le scelta anche l'analisi del testo di Federico Chabod "L'idea di nazione".

Fra le tracce proposte c'è anche una lettera aperta del 2021 inviata dal mondo accademico e culturale all'ex ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi che invitava a reinserire le prove scritte nell'esame di maturità. L'ultimo spunto selezionabile, infine, è dedicato a Oriana Fallaci ed al suo libro "Intervista con la storia".

Domani, invece, il secondo scritto dell'esame di Stato saraà incentrato sulle competenze e sui nuclei tematici fondamentali di ciascun indirizzo scolastico: in questo caso, il ministero fornisce una cornice generale nazionale di riferimento per la stesura della traccia che è poi affidata alle commissioni, secondo lo specifico percorso formativo seguito dagli istituti.

Nei giorni successivi sarà la volta di colloqui orali multidisciplinari, con cui verranno testate le capacità dei maturandi di collegare le conoscenze acquisite durante gli anni di studio.