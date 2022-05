Esercito, donazione di sangue a Barletta

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

E’ sempre forte l’impegno solidale a favore della comunità locale da parte dell’Esercito. I militari dell’82° Reggimento fanteria, hanno organizzato, presso la Caserma“Ruggero Stella” di Barletta, una giornata per le donazioni volontarie di sangue al fine di sopperireal considerevole calo di scorte registrato in questo periodo nei nosocomi del territorio, a causadella recente emergenza sanitaria. L’attività, coordinata dal Dott. Leonardo Santo della sezione AVIS comunale di Barletta, è stata possibile grazie alla presenza di una autoemoteca del centro trasfusionale della ASL Bt., diretta dal Dott. Enio Ferez. A Barletta, come in tutto il territorio regionale, le donne e gli uomini della Pinerolo collaborano attivamente, ormai da anni, per l’organizzazione di giornate dedicate alle emodonazioni. L’Esercito, con queste iniziative, conferma in modo concreto la propria vicinanza e il proprio sostegno a coloro che hanno bisogno di aiuto, consolidando sempre di più la sinergia con Istituzioni e Associazioni che operano sul territorio.