Scherma, vela, calciobalilla e basket: in piazza del Ferrarese esibizioni sportive nello speciale villaggio

Lo sport scende in piazza a Bari grazie all'iniziativa '#piùsportpiùvita'. Un vero e proprio villaggio, organizzato da Sport e Salute in piazza del Ferrarese, a Bari, con tante realtà sportive del capoluogo che stanno organizzando diverse esibizioni sportive, tra cui scherma, vela, calciobalilla e basket. "Una bella manifestazione per promuovere lo sport, tutti gli sport, in maniera inclusiva - spiega l'assessore comunale allo Sport, Pietro Petruzzelli - Noi ne siamo convinti che fare sport faccia bene al nostro corpo. Ci dà benessere e ci aiuta a mantenere stili di via sani. Ecco perche manifestazioni come queste sono importanti perché davvero lo sport è vita! Stamattina c'erano tantissime ragazze e ragazzi che hanno reso bella e colorata la piazza".

Il Villaggio dello Sport si è tenuto dalle 10alle 13 e dalle 14 alle 18, con tante attivazioni sportive, giochi e attrazioni adatte a tutta la famiglia.