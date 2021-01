Anno nuovo, vecchie tradizioni: in città continuano a esplodere i 'botti' a Capodanno (nonostante l'ordinanza)

Anno nuovo, ma non cambiano le abitudini dei baresi in fatto di 'botti' illegali. Come ricordato anche dal sindaco Decaro, in molti non hanno seguito l'ordinanza contro l'utilizzo dei fuochi d'artificio nella sera di Capodanno: già dalla prima serata, infatti, si ascoltavano le esplosioni per le strade e nei cieli della città, che sono proseguite anche oltre la mezzanotte.

Non si registrano, al momento, feriti legati all'esplosione dei petardi in città, che due giorni fa hanno invece fatto perdere un dito della mano a un minorenne nel Barese.

Immagine di repertorio