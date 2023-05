European Testing Week 2023, test rapidi per l'Hiv anche a Bari

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Arriva la prima testing week europea di questo 2023: dal 15 al 22 maggio tutta l’Europa si mobilita per moltiplicare l’offerta di test, utile alla diagnosi precoce dell’HIV, delle epatiti virali e di altre Infezioni sessualmente trasmissibili (IST). “Test, Treat, Prevent” è lo storico slogan della European Testing Week (ETW), promossa da Eurotest. L’iniziativa ha l’obiettivo di ampliare la consapevolezza del proprio stato sierologico e a sensibilizzare istituzioni e opinione pubblica sull’importanza di una promozione attiva e differenziata dei test. Conoscere le proprie condizioni è fondamentale per favorire un rapido accesso alle cure, per preservare il proprio stato di salute e per evitare che queste infezioni possano essere, inconsapevolmente, trasmesse. Inaugurata nel 2013, la Testing Week si tiene in primavera e in autunno coinvolgendo circa cinquanta paesi della regione europea dell’OMS. Nel corso degli anni è arrivata a impegnare fino a 740 organizzazioni: ONG, amministrazioni, servizi sociali e sanitari pubblici e privati, dando vita ad una delle più importanti mobilitazioni internazionali per la salute pubblica. La LILA aderirà come sempre alla ETW rafforzando l’offerta di test anonimi e gratuiti per HIV, HCV e sifilide sui territori e nelle proprie sedi per un totale di diciassette date in otto città (Bari, Cagliari, Como, Firenze, Livorno, Milano, Torino e Trento) e ben cinquanta ore di impegno volontario. In alcune sedi sarà possibile ritirare kit gratuiti per il self test, allo scopo di promuovere anche questa opportunità di diagnosi precoce. Il CAMA LILA, a Bari, offrirà test rapidi HIV/HCV: Martedì 16 Maggio dalle ore 17.00 alle 19.30 presso la sede operativa sita in Via Castromediano n. 66 e Giovedì 18 Maggio dalle ore 18.30 alle 20.30, in collaborazione con la Cooperativa Sociale CAPS, presso AREA 51 in Corso Italia n. 51.