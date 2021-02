Nonna Eugenia compie 100 anni: il coro dei residenti di San Cataldo per augurarle 'buon compleanno'

Nonna Eugenia compie 100 anni e a festeggiare trova gli abitanti di San Cataldo, pronti a intonarle 'Buon compleanno'. È la sorpresa ideata dai nipoti della festeggiata, che grazie al tam tam social del Comitato di quartiere ha coinvolto nel pomeriggio una quarantina di persone, riunitesi davanti all'abitazione della centenaria. "Lei è l'unica del quartiere, per il momento - scherzano le figlie Maria e Luisa - È un vero tesoro". E visto che le norme Covid non hanno permesso una festa in presenza, non è rimasto che festeggiare il traguardo dalla strada, a distanza e con le mascherine, certi che l'affetto nei confronti della 'centenaria di San Cataldo' è immutato.