Bari è nel dossier della Figc per Euro 2032: ufficialmente candidata (con altre 9 città) ad ospitare l'evento

Bari, con lo stadio San Nicola, è ufficialmente tra le 10 città inserite dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc) nel dossier consegnato oggi alla Uefa per la candidatura ad ospitare gli Europei di calcio del 2032. La scelta finale, tra l'Italia e la Turchia, unici Paesi aspiranti organizzatori dell'evento sportivo, avverrà a ottobre di quest'anno.

Le altre città italiane che potrebbero ospitare la manifestazione sono Roma, Torino, Napoli, Milano, Genova, Firenze, Verona, Bologna e Cagliari. Esclusa, all'ultimo (e un po' a sorpresa), Palermo.

Per il presidente della Figc, Gabriele Gravina, "il dossier" è stato "il frutto di un lavoro intenso, in cui il calcio si è fatto ancora una volta strumento di unità e di aggregazione trasversale, concretizzatasi nell’adozione di diversi provvedimenti, governativi, parlamentari e comunali, che nobilitano la nostra candidatura. Abbiamo immaginato l’Italia e il calcio europeo fra 10 anni, nella consapevolezza che il lascito positivo di un evento del genere moltiplichi straordinarie opportunità per l’intera nazione" conclude Gravina.