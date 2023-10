Europei di Calcio 2032 in Italia e Turchia, Bari in corsa fra le possibili sedi: "Le città dovranno presentare progetti per gli stadi entro il 2026"

"Domani è previsto il voto, ma è cosa fatta, è stato combinato, deciso e condiviso". Sono queste le parole, riportate dall'agenzia Dire, con cui il membro Uefa del Consiglio della Fifa, Evelina Christillin, ha anticipato l'asegnazione dei Campionati Europei di Calcio del 2032 a Italia e Turchia.

Le due nazioni, nei mesi scorsi, avevano presentato una candidatura congiunta per l'organizzazione del torneo.

"Si è lasciato campo libero alla Gran Bretagna per quello del 2028 . ha rivelato Evelina Christillin durante una trasmissione radiofonica su Radio 1 - A Nyon ci sarà una breve presentazione fatta da Gravina, Buffon e Ilaria D'Amico e poi si lavorerà sugli stadi".

La nota dolente per il Bel Paese è rappresentata dalla drastica cura dimagrante del progetto iniziale che prevedeva 10 sedi italiane pronte ad ospitare le partite del torneo continentale, compresa Bari. Le città che ospiteranno i match, invece, saranno solo 5. "È un accordo preso in sede Uefa dalle due federazioni (italiana e turca), ma c'è una specie di contest tra le città per ripristinare o fare del tutto nuovi degli stadi che in questo momento sono il problema principale dell'Italia. Le 10 città dovranno presentare i progetti per la fine del 2026". Bari e le altre 9 sedi italiane dovranno confrontarsi anche con le città turche pronte ad ospitare le sfide di calcio fra nazionali europee.

Le 10 città italiane che concorreranno per accaparrarsi un posto fra le 5 sedi ospitanti gli Europei di Calcio sono Bari, Roma, Milano, Torino, Verona, Genova, Bologna, Firenze, Napoli e Cagliari.