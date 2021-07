Europei, finale Italia-Inghilterra senza maxischermi nel Barese (con qualche eccezione). Centro chiuso alle auto in alcuni Comuni

La gran parte dei sindaci ha deciso di non installare monitor su aree pubbliche: ok invece a Casamassima e Triggiano. A Locorotondo e Bitonto prevista la chiusura al traffico veicolare di alcune strade centrali

Sarà una Italia-Inghilterra senza maxischermi in piazza: a Bari come in gran parte degli altri Comuni del Barese, non sono previste proiezioni 'pubbliche' per la finale degli Europei di calcio in programma domani, domenica 11 luglio.

Le ragioni di sicurezza e la necessità di evitare assembramenti, di cui si è discusso nei giorni scorsi anche in Prefettura, hanno indotto gran parte dei primi cittadini a seguire la "linea della prudenza". In alcuni Comuni, come a Bari, il divieto di installare maxischermi è esplicito. I diversi centri hanno inoltre predisposto un rafforzamento dei controlli delle forze dell'ordine in caso di eventuali festeggiamenti.

Ci sono tuttavia alcuni Comuni i cui sindaci hanno deciso di allestire luoghi pubblici per dare la possibilità di seguire la partita, sempre nel rispetto delle prescrizioni anticovid. Sono confermate, per il momento, le iniziative in programma a Triggiano e Casamassima. A Triggiano l'appuntamento è nel giardino della scuola media Zonno: "Dopo il lungo periodo appena passato, fatto di isolamenti e sacrifici - scrive su Fb il sindaco Antonio Donatelli - ci meritiamo di vivere insieme un momento di gioia condivisa e spensieratezza, tifando insieme i nostri azzurri. Per questo abbiamo deciso di allestire un maxi-schermo nel grande giardino della Scuola Media Di Zonno, location che ci consentirà di vivere la finale in sicurezza, garantendo le misure di distanziamento anti-covid. L'accesso sarà gratuito a partire dalle ore 20.00 sino ad esaurimento posti". A Casamassima invece il maxischermo sarà allestito, secondo quanto comunicato su Fb dal sindaco Giuseppe Nitti lo scorso 8 luglio, in piazza Moro. "Verranno disposte - scrive il sindaco - delle sedie e saranno riservati posti solo ed esclusivamente per le persone diversamente abili. Abbiamo scelto la via della condivisione. Tifiamo per la nostra Nazionale con gioia, spirito di comunità, responsabilità e maturità".

Non ci sarà invece maxischermo in piazza a Giovinazzo, al contrario di quanto inizialmente previsto. A comunicarlo oggi su Fb è stato il sindaco Tommaso Depalma: "Condividendo quanto deciso nel corso della riunione in Prefettura a Bari del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica - scrive il primo cittadino - non sarà apposto il maxi-schermo in piazza Vittorio Emanuele II in occasione delle finali degli europei di calcio in programma domani sera al fine di evitare assembramenti. Un invito a tutti a rispettare le misure di contenimento previste dalle disposizioni in materia emergenziale da covid-19 per la sicurezza di tutti. Grazie della comprensione".

In vista di eventuali festeggiamenti, alcuni Comuni hanno poi deciso di chiudere al transito delle auto alcune zone più centrali: è il caso di Bitonto, dove la chiusura al traffico era stata già sperimentata in occasione della semifinale Italia-Spagna, e di Locorotondo, dove si è deciso di mantenere la chiusura già prevista di corso XX Settembre, "e delimitare la zona con newjersy inibendo, per il borgo antico, il transito delle autovetture".