Scoperto sistema d'archivio per celare evasione fiscale: nei guai informatico barese e dentista foggiano

La Guardia di Finanza ha sequestrato beni per circa 300mila euro, ritenuti profitto di dichiarazioni fraudolente per gli anni d'imposta dal 2016 al 2020 nei confronti, a vario titolo, di un professionista esercente attività di studi odontoiatrici a Orta Nova (Foggia) e di un imprenditore del settore informatico di Palo del Colle, nel Barese. L'ordinanza è stata emessa dal gip del Tribunale di Foggia su richiesta della Procura dauna. Nei confronti dell'imprenditore barese, inoltre, è stata applicata la misura interdittiva del divieto di esercitare la professione, nonché della sospensione dall’esercizio di uffici direttivi di società e imprese per la durata di un anno.

Secondo l’impostazione accusatoria accolta dal Gip. l’odontoiatra avrebbe omesso di indicare nelle dichiarazioni fiscali parte dei compensi percepiti utilizzando un programma gestionale, fornito dal predetto ingegnere informatico, per la tenuta di un sistema di contabilità parallelo e occulto affiancato a quello ufficiale.

In particolare, dalle indagini sarebbe emerso che il citato software avrebbe consentito il mantenimento di due distinti archivi informatici. Uno “interno”, definito “gestionale”, contenente i dati “in chiaro”, ovvero quelli cui seguiva l’emissione della relativa fattura fiscale. Il secondo, invece, “esterno”, chiamato “storico”, memorizzato su supporti esterni facilmente rimovibili idoneo a raccogliere i dati nella loro totalità e, dunque, anche quelli relativi alle operazioni non annotate nella contabilità ufficiale del professionista.

A queste informazioni l’odontoiatra avrebbe avuto accesso dalla maschera della scheda anagrafica dei pazienti con la semplice pressione del tasto F12 della tastiera previa digitazione di una password, nella disponibilità del titolare dello studio medico, che fornisce i privilegi di amministratore.