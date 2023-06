Laboratori, giochi, sport e incontri: a Bari quasi 100 eventi per bimbi, ragazzi e famiglie con la manifestazione 'Estate Leggerà'

450 attività, distribuite tra i diversi quartieri cittadini, e 98 eventi, in programma fino al mese di settembre. Prende il via mercoledì, 21 giugno, 'Estate Leggerà 2023', la kermesse che fino al prossimo mese di settembre animerà tutti i quartieri cittadini con iniziative ed eventi realizzati nell’ambito del programma di contrasto alla povertà educativa dei minori promosso dall’assessorato comunale al Welfare e gestito dalla Biblioteca dei Ragazzi[e] - Progetto Città, in collaborazione con le organizzazioni che fanno parte delle reti cittadine Bari Social Book e Bari Social Summer.

In linea con l’Obiettivo 4 dell’Agenda 2030, ovvero quello di “fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”, il programma - spiega unanota di Palazzo di Città - nasce con l’obiettivo di promuovere occasioni per apprendere, sperimentare, sviluppare e far fiorire liberamente capacità, talenti e aspirazioni. Rivolte a bambini/e, ragazzi/e e famiglie, saranno numerose le iniziative educative, formative, culturali, ricreative - accessibili e diffuse sul territorio - volte a sostenere percorsi di costruzione delle comunità educanti e a valorizzare il senso di solidarietà, la collaborazione e la cooperazione tra pari, l’abbattimento degli stereotipi culturali e razziali, la socialità e la relazione intergenerazionale, promuovendo nei fatti una cultura nonviolenta e di pace.

“Saranno oltre 20.000 tra minori, adulti e anziani, le persone che riusciremo a coinvolgere attraverso le 450 attività e i 98 eventi, tutti gratuiti, di questa nuova edizione di Estate Leggerà – racconta l’assessora al Welfare Francesca Bottalico -. Un programma diffuso in tutti i territori, dal centro alle periferie, con l’obiettivo non solo di dar vita a momenti di incontro e festa per chi resta in città, ma anche di promuovere importanti occasioni di costruzione di comunità che mettano al centro la solidarietà, il dialogo integenerazionale e interculturale e la lotta alla discriminazione e a ogni stereotipo, grazie al coordinamento dell'assessorato al Welfare, della Biblioteca dei ragazzi/e e al lavoro delle oltre 200 realtà coinvolte. Le attività saranno libere e diffuse nelle piazze, nelle biblioteche, nei centri sociali, nei giardini: a queste si aggiungeranno le veleggiate estive con le barche a vela che quest’anno vedranno triplicate le uscite, riservando spazi e opportunità anche alle persone con disabilità. Una straordinario movimento di bambini, anziani, adulti e adolescenti ma anche operatori professionali ed educatori che saranno in piazza e attraverseranno ogni angolo della città per essere accanto a quanti, piccoli e anziani, specialmente nel periodo estivo, soffrono maggiormente la solitudine e sono perciò a rischio di isolamento. Accanto a questo programma, a breve presenteremo il Piano caldo e il Piano per la terza età, a riprova dell'attenzione che questa amministrazione presta a tutte le condizioni di disagio e povertà, da quella educativa a quella relazionale”.



Il programma degli appuntamenti

Si parte domani, 21 giugno, in occasione del solstizio d’estate, con “Letti di notte” che celebra, nei giardini attrezzati della Biblioteca dei Ragazzi[e] all’interno di parco 2 Giugno, il periodo più magico dell’anno con un evento carico di atmosfere suggestive. A partire dalle ore 21, l’iniziativa si svolgerà negli spazi verdi illuminati da decine e decine di lanterne che con luce soffusa accompagneranno i gruppi di bambini/e e famiglie nel percorso verso cinque luoghi diversi e cinque diverse storie per concludersi con una sorpresa finale a suon di musica. Prosegue venerdì 23 giugno con l’appuntamento in piazza Umberto, alle ore 9.30, con “Atleti di pace”, un grande raduno che prevede attività sportive ed espressive e un flashmob finale, un evento promosso in collaborazione con i centri socio-educativi ACSEMI. Il 12 luglio, alle ore 18, sul waterfront di San Girolamo si terrà “A ciel sereno”, un incontro animato da musica e letture ad alta voce dedicato ai temi della pace, dell’amicizia, dell’accoglienza. Il 23 luglio, alle ore 17, nel parco 2 Giugno, si terrà il “Pic-nic multietnico e festival dei talenti”, mentre dal 30 agosto al 2 settembre torna il tradizionale “Teatro nel Parco” nel giardino della Biblioteca dei Ragazzi[e] che proporrà una minirassegna con spettacoli di teatro di figura, narrazione, clownerie e giocoleria rivolti ai più piccoli e alle loro famiglie. Accanto a questi eventi, dal 19 giugno al 9 settembre, dalle 16 alle 20, nel giardino della Biblioteca dei Ragazzi[e], con “Agorà” i pomeriggi saranno animati da attività educative culturali, ludico ricreative, ambientali e psico-fisiche-energetiche per bambini/e, famiglie e adulti, tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Ci saranno l’atelier creativo Bidibò, le letture ad alta voce ogni mercoledì con Alberi parlanti, lo spazio-gioco Io meraviglia, nonché la ludoteca al parco, il bookcrossing e i giochi di carte. In tutti i quartieri della città, inoltre, si terranno una serie di attività promosse dalla rete Bari Social Book e dalla rete Bari Social Summer nelle sedi dei servizi del welfare cittadino, il cui programma completo (qui in allegato) sarà a breve disponibile sul sito www.comune.bari.it

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a: estatebibliotecaragazzi@gmail.com