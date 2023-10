I tabù abbattuti e il diritto alla sessualità delle persone con disabilità, a Bari l'evento 'Le relazioni accessibili'

Durante la manifestazione sono stati ribaditi concetti fondamentali come il diritto alla sessualità delle persone con disabilità tramite la parola degli esperti. Si è svolto ieri mattina, nei giardini di Largo Adua, l'evento 'le relazioni accessibili', ideato da Amtab e organizzato nell'ambito di Bari City Plus.

Durante l'iniziativa sono intervenuti gli esperti Michele Massimo Laforgia di SexJujube, psicologo e sessuologo, la dottoressa Silvia Costanzo, psicoterapeuta esperta in psicologia e sessuologia che ha trattato l'argomento 'Tossicità sessuale in oncologia e disabilità acquisita'. Ha partecipato alla manifestazione anche Mariella Denapoli, vicepresidente Aipd Bari.

Durante il programma della manifestazione si sono svolte esercitazioni e speed date 'senza etichette'. Il talk intitolato alla 'sessualità e disabilità' ha visto l'esposizione di sextoys e supporti dedicati. L'evento, infine, ha previsto uno spettacolo di cabaret con Daniela Baldassarra



L’iniziativa, ideata da Amtab, si è avvalsa della collaborazione dallo Studio Lamberti. Bari City Plus è finanziato dal Pon Metro 2014-2020 ha come main sponsor Autoclub Group ed è realizzato dalla cooperativa ZeroBarriere.

Bari city Plus propone un modello di città accessibile concepito secondo nuovi standard che prevedano la soddisfazione delle diverse esigenze, dai disagi cognitivi alle minorazioni sensoriali.