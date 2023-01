Il basket femminile scende in campo contro gli abusi sulle donne: a Bari l'evento 'Allénati contro la violenza'

Un’intera giornata dedicata al basket femminile, con un'attenzione anche alla lotta contro la violenza sulle donne. È questo l'obiettivo della manifestazione, in svolgimento nel Pala Carrassi di Bari, promossa dagli assessorati regionali al Welfare e allo Sport. L'evento, intitolato 'Allénati contro la violenza' ha visto la mattinata dedicata agli allenamenti delle ragazze classe 2008 e 2009, supervisionati dal responsabile Nazionale Giovanili Femminili, Giovanni Lucchesi.

Il pomeriggio sarà dedicato l’open day di minibasket per le giocatrici nate nel 2011 e nel 2012, alle 18 è previsto il gran finale con l’All Star Game del campionato di C: di fronte Puglia Nord e Puglia Sud, pronte a sfidarsi anche nell’immancabile gara di tiri da tre nell’intervallo.

Presenti, durante tutta la giornata, i due Centri antiviolenza operativi nella città di Bari 'Giraffa' e 'Il Melograno', con uno spazio dedicato per dare informazioni sui servizi erogati e un gadget a tutti i partecipanti, per sensibilizzare i cittadini sul fenomeno della violenza contro le donne.

"Grazie alle diverse manifestazioni sportive - ha dichiarato l’assessora al Welfare, Rosa Barone - puntiamo a dare massima diffusione a tutte le iniziative a supporto delle donne vittime di violenza. Lo sport infatti supera gli steccati e lancia messaggi universali. Abbiamo bisogno che vi sia sempre più consapevolezza della realtà per favorire la prevenzione e il conseguente contrasto alla violenza. Così come vogliamo far conoscere, sempre più, il numero nazionale verde gratuito di pubblica utilità 1522, che è attivo 24 ore su 24 ed è collegato ai Centri Anti Violenza".