Evento conclusivo del Progetto AgriCultura - Presentazione dei risultati e buone pratiche

Lunedì 30 ottobre, alle ore 10:00, nell’Aula Magna del CIHEAM - Via Ceglie 9, Valenzano (BA), si terrà l’incontro dal titolo “Analisi dei Risultati e Buone Pratiche del Progetto AgriCultura”. Si tratta dell’evento conclusivo del progetto AgriCultura, finanziato con i fondi del PON Legalità FESR FSE 2014 – 2020, un’iniziativa volta a combattere l’esclusione sociale dei giovani, che ha visto la Città Metropolitana di Bari come Ente capofila e il Teatro Pubblico Pugliese e il CIHEAM Bari in qualità di partner. Dopo i saluti istituzionali di Antonio Decaro, Sindaco della Città metropolitana di Bari, Maurizio Raeli, Direttore del CIHEAM Bari, Sante Levante, Direttore del Teatro Pubblico Pugliese e Pierfrancesco Atzori, Viceprefetto e Responsabile Area - Segreteria Tecnico Operativa Gestione Programmi Comunitari del Ministero dell’Interno seguiranno gli interventi di Lino Manosperta (Teatro Pubblico Pugliese) e Damiano Petruzzella (CIHEAM – Bari). Nel corso dell’evento saranno presentati i risultati del progetto e delle attività svolte quali: il censimento, l’analisi e la valutazione dei beni e dei terreni abbandonati nell’Area metropolitana di Bari (Porzia Pietrantonio e Giuseppe Mezzapesa - CIHEAM Bari e Vincenzo Fucilli – UniBA); il percorso di accompagnamento e di inclusione sociale per i giovani dell’Area metropolitana di Bari (Francesco Notarangelo - CIHEAM Bari e Girolamo Lopriore - Teatro Pubblico Pugliese), la Bari Food Policy Action Plan (Vitandrea Marzano del Comune di Bari) e la piattaforma digitale per l’innovazione sociale e l’auto-imprenditorialità (Michele De Rosa – Social Eco Tech Srl). Concluderanno i lavori Luigi Ranieri, delegato del Sindaco metropolitano alla Pianificazione strategica e Antonio Stragapede, delegato del Sindaco metropolitano alle Politiche di Coordinamento dei Distretti del Cibo, Agroalimentari e Rurali. L’incontro sarà moderato da Nick Difino, autore, conduttore TV, comunicatore del Food & Tourism. Il progetto AgriCultura è stato rivolto ai NEET (Neither in Employment nor in Education or Training), ovvero a ragazzi e ragazze tra i 16-24 anni, residenti nell’area metropolitana di Bari, usciti anticipatamente dal percorso scolastico, non occupati o disoccupati. Lo scopo è stato quello di accompagnarli in un percorso di inserimento lavorativo e autoimprenditorialità, attraverso un programma di 300 ore all’interno di aziende del territorio al fine di sviluppare nuove competenze, nuovi prodotti e servizi. All’iniziativa hanno aderito oltre 400 ragazzi e più di 100 imprese del territorio tra aziende agricole, aziende di trasformazione e commercializzazione, ristoranti, agriturismi, cinema, teatri, compagnie di teatro e danza, pro loco, agenzie di comunicazione, associazioni sportive, cooperative sociali ed enti pubblici che hanno ospitato e formato i ragazzi nelle proprie sedi.