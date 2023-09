Concerti, esibizioni e mostre per celebrare la Muraglia di Bari: online il bando del Municipio I

Nell’ambito delle iniziative culturali della Commissione Risorse e qualità della vita del Municipio I di Bari, è stato pubblicato il bando relativo ad un progetto denominato 'MauragliainArte'. L’evento si realizzerà nella zona della Muraglia e più precisamente nel tratto compreso tra il Fortino Sant’Antonio e San Pietro, lungo il quale, per un intero pomeriggio saranno previste esibizioni di artisti di strada, mostre pittoriche e fotografiche. Le performance saranno il corollario di tre momenti musicali che si svolgeranno in altrettante piazze. L'avviso pubblico è consultabile online, sul sito istituzionale del Comune di Bari, la scadenza per la presentazione delle candidature è fissata per il prossimo 8 ottobre.

In piazza San Pietro si esibirà una formazione musicale dal vivo di musica italiana di anni 70/80 e nelle piazze Mauro Giovanni e strada Santa Chiara ci saranno momenti di musica soul, blues, funky e jazz.

"Intento della Commissione proponente - spiega la presidente Angela Perna in una nota - è stato quello di creare un percorso culturale attraverso un mix di varie forme d’arte come la musica, la fotografia, la pittura, tutto amplificato e reso ancora più suggestivo dalle performance di artisti di strada. La scelta della Muraglia è stata dettata oltre che della meravigliosa cornice paesaggistica e panoramica che la stessa offre, anche e, soprattutto, dal valore simbolico che la Muraglia rappresenta, quale fulcro della storia della nostra città, nel cuore del Municipio I".

"Auspicio della commissione - conclude la presidente - è che ci possa essere una massima partecipazione al bando i cui dettagli relativi alla data e all’orario saranno comunicati dopo l’aggiudicazione dello stesso in modo tale da diffonderli ai cittadini, residenti e stranieri che vorranno condividere questo momento di bellissima cultura".