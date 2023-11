Spettacoli fra le vie della città vecchia per celebrare il legame con il mare: a Bari l'evento 'MuragliainArte'

Si svolgerà questo pomeriggio il programma di eventi di 'MuragliainArte', l'iniziativa è organizzata dal Municipio I di Bari e dedicata al tema del mare. La manifestazione era progrmmata per lo scorso week end, ma il maltempo ha impedito lo svolgimento. Si recupera, dunque, oggi dalle 16.30 con spettacoli di strada, concerti e mostre nella zona della Muraglia della città, nel tratto compreso tra il Fortino Sant'Antonio e Piazza San Pietro.

A partire dalle 17 lungo il percorso si terranno vari spettacoli dedicati all’arte di strada. Ci sarà lo spettacolo di burattini 'Siamo le marionette' di e con Roberto Lanave e lo show di arte circense e giocoleria 'Roundez vous' con Mister Santini, che sarà ripetuto a cadenza di 30 minuti per due volte.

In programma alle 17.30 circa, in largo Annunziata (strada Santa Chiara), si terrà l’esibizione di Elio Arcieri e i Funkcool, musica funke jazz con Elio Arcieri in voce, Gianluca Fraccalvieri al basso, Fabio delle Foglie alla batteria, Vincenzo Gentile alle tastiere e Bruno Tassone al sassofono.

Alle 18.30, da piazza Ferrarese, partirà il corteo storico a cura di Gino Vetrani e la Pro Loco di Barletta, che si muoverà lungo la muraglia fino a piazza San Pietro.

Dalle 19.15 circa in slargo Santa Chiara (strada Santa Chiara) si terrà l’esibizione di Elio Arcieri e i Funkcool, musica funke jazz con Elio Arcieri in voce, Gianluca Fraccalvieri al basso, Fabio delle Foglie alla batteria, Vincenzo Gentile alle tastiere e Bruno Tassone al sassofono.

Alle 20.30 al fortino Sant’Antonio si terrà lo spettacolo 'Duality' con gli artisti di strada Yin e Yang, che sarà ripetuto a cadenza di 30 minuti per 2 volte.

A chiudere la carrellata di spettacoli sarà Giuliano Ciliberti, il quale in piazza San Pietro, dalle 21 proporrà 'Italianissima, 20 anni di successi ’70-‘80'. Con lui, impegnato in voce, ci saranno Pippo Lombardi alle tastiere, Beppe Brizzi alla batteria e Roberto Iniciardi alle chitarre e al contrabasso.

"Proporremo una programmazione multidisciplinare - ha dichiarato Angela Cataldo, direttrice artistica della manifestazione - con concerti musicali e manifestazioni varie dislocate lungo la Muraglia, incentrati tutti sul tema del mare, centrale nella cultura della città".