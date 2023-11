L'ex biglietteria della stazione ferroviaria di Noicattaro trasformata in 'condominio solidale': "Quattro alloggi per disabili adulti"

Le quattro unità abitative candidate sono state realizzate nelle due palazzine che ospitavano il bar, la sala macchine e la biglietteria dell’ex stazione Fse della cittadina in provincia di Bari. Quattro alloggi destinati a persone con disabilità autonome e adulte sono stati candidati dal Comune di Noicàttaro all’avviso pubblico della Regione Puglia per la presentazione di progetti pilota di coabitazione sociale e di condomini solidali. A disposizione del progetto vincitore, 25 mila euro per interventi di inclusione sociale rivolti a persone in condizioni di maggiore fragilità.

L'immobile è stato recuperato nell’ambito del finanziamento Por Puglia 2014-2020 del bando 'Rigenerazione Urbana'. Si tratta di un edificio, ubicato in via Cadorna, dotato di quattro appartamenti di circa 55 metri quadri, sviluppato su una superficie di 220 metri quadri, circondato da un'area verde con adiacente velostazione e servizi (bus station). Garantisce completa accessibilità grazie a rampe pavimentate e elevatori. Il progetto, denominato 'In-House abitare inclusivo', prevede sostegno nel processo di autonomia, nella cura della persona e dell’ambiente domestico, inserimento lavorativo, sollievo alla rete familiare, possibilità di vivere una vita indipendente grazie a servizi e sostegni all’abitare appositamente pensati.

"Totale accessibilità, abbattimento delle barriere architettoniche e vita indipendente per soggetti fragili - dichiara il sindaco di Noicàttaro, Raimondo Innamorato - Sono questi gli obiettivi fondamentali che sono stati perseguiti nella progettazione di questi alloggi, pensati e dedicati a persone con disabilità adulte e autonome. Qui gli utenti potranno sperimentare la possibilità di vivere una vita indipendente grazie a servizi e modelli assistenziali in favore dello sviluppo di reti di sostegno, basate sull’aiuto reciproco. Un progetto pilota di autonomia e inclusione destinato a favorire l’autodeterminazione e la piena partecipazione alla società di soggetti con disabilità attraverso le esperienze di coabitazione".

Il progetto prevede la collaborazione dei referenti dei Servizi Sociali del Comune di Noicàttaro con la cooperativa sociale 'Occupazione e Solidarietà', portatrice di esperienza dell’abitare sociale.

"Il 'condominio sociale' rappresenta oggi un'opportunità di residenza autonoma che possa evitare o ritardare l’istituzionalizzazione in strutture di persone con disabilità a rischio solitudine o esclusione sociale, soprattutto nei casi in cui è assente o debole la rete familiare - commenta il vicesindaco e assessore ai Servizi Sociali, Nunzio Latrofa - Con questo progetto vogliamo ribadire il diritto alla vita indipendente e autonoma, all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale per persone con disabilità, sostenendole nelle sfide quotidiane. La coabitazione può rappresentare un un modello di welfare virtuoso, volto a migliorare la qualità della vita delle persone più fragili. Oggi, la sfida nella gestione dei servizi sociali è rappresentata dalla individuazione di nuove forme di assistenza, residenzialità e socialità che favoriscano l’inclusione in linea con le strategie di sviluppo sostenibile delle nostre città".