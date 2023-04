Sgomberata una palazzina dell'ex Rossani di Bari per i lavori della nuova Accademia: all'interno scoperti rifiuti e sporcizia

E' in corso di svolgimento, da questa mattina, lo sgombero di diverse persone senza fissa dimora che stazionavano nella Palazzina H dell'ex Caserma Rossani di Bari, dove verrà realizzata la nuova Accademia delle Belle Arti. Le operazioni, più precisamente, non riguardano l'edificio gestito da un Collettivo nell'area, bensì una palazzina affacciata sul parcheggio a pagamento utilizzato giornalmente da migliaia di automobilisti.

Da diverse ore agenti della Polizia di Stato e dei Carabinieri, nonchè della Polizia Locale, personale del 118 e del Pronto Intervento Sociale del Comune di Bari, stanno effettuando gli sgomberi ricollocando le persone che vi erano all'interno dell'edificio dove è stata scoperta una situazione precaria dal punto di vista igienico con rifiuti ammassati e sporcizia. Individuati almeno una ventina tra uomini e donne, di cui meno di una decina stanziali e altri di passaggio la cui presenza risulterebbe più complicata da accertare.

Chi in precedenza era all'interno della palazzina sarà assistito, spiega il Comune a BariToday, nella rete di accoglienza diffusa del Welfare, in base alla tipologia delle persone e ai posti disponibili. In ogni caso, si specifica sempre da Palazzo di Città, si tratterebbe di persone già seguite e conosciute da tempo con il Pis e le unità itineranti che si prendono cura di situazioni di vulnerabilità in strada, come accade quotidianamente da anni, alle quali "avevamo già offerto strutture di accoglienza e solo oggi hanno chiesto di entrare".

Al termine delle operazioni di sgombero e di bonifica degli ambienti si potrà procedere con il cantiere dell'opera che costerà 18 milioni di euro, ulteriore tassello del recupero dell'ex Rossani dopo la realizzazione del parco e la riqualificazione di altre palazzine destinate (a breve) a ospitare il Polo Bibliotecario regionale.