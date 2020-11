L'ex caserma Rossani si svela, rimossa in parte l'impalcatura esterna: "Pronta a ospitare il polo bibliotecario regionale"

L'ex caserma Rossani comincia a svelare il suo nuovo volto. A postare la foto che mostra l'edificio, in cui è stata rimossa una prima parte dell'impalcatura esterna, è su Fb il sindaco Antonio Decaro: "In questi giorni - scrive il primo cittadino - è stata tolta l'impalcatura che negli ultimi mesi ha impacchettato l'ex caserma Rossani. Oggi la vediamo così, restaurata, bellissima, pronta a ospitare il polo bibliotecario regionale e affacciata su quello che sarà uno dei parchi più grandi della città. Uno spazio chiuso e inaccessibile per anni sta per diventare un luogo dedicato alla cultura, allo sport e al tempo libero. Un luogo da vivere quando finalmente potremo tornare a stare insieme. Vederla così, finalmente - conclude - un po' mi emoziona".