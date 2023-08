Polemiche sullo stralcio dei fondi Pnrr per il Parco della Rinascita, il Comitato di cittadini: "Non sviare il problema, realizzare l'opera"

"Il comitato cittadino Fibronit ha ben chiaro lo sviluppo dell'intera vicenda procedurale" riguardante la realizzazione del Parco della Rinascita sui suoli bonificati dell'ex fabbrica di amianto del quartiere Japigia di Bari "e non si lascia ingannare da chi prova a sviare il cuore del problema". E' quanto afferma in una nota il presidente del Comitato, Nicola Brescia, intervenuto in merito alle polemiche politiche sorte dopo la rimodulazione dei fondi Pnrr per la realizzazione dell'opera, concordata a Governo e Unione Europea e definita "un insensato stralcio" dalla stessa associazione che si batte per la realizzazione del parco. Lo stesso comitato ha annunciato che scenderà in piazza nel caso vi sia un rischio concreto di stop all'opera che è già ad un iter burocratico avanzato.

"Il nostro intento - dice Brescia in merito alla presa di posizione forte del Comitato - era di creare un fronte comune cittadino con tutte le forze politiche ed i loro rappresentanti, al fine di scongiurare azioni maldestre e ingiuste nei confronti della città di Bari e dei suoi cittadini. Questi ultimi, in questi giorni, sono stati travolti da notizie che, sovrapposte a dati e numeri, hanno avuto non poche difficoltà a comprenderne il significato. In questo modo si è riusciti a radicalizzare lo scontro politico anziché unire in uno scopo comune: difendere a tutti i costi la realizzazione del Parco della Rinascita nei tempi previsti e attesi. Che fosse proprio questo l'obiettivo di qualcuno? In questi caso è stato commesso un grave errore strategico perché il comitato cittadino Fibronit ha ben chiaro lo sviluppo dell'intera vicenda procedurale e non si lascia ingannare da chi prova a sviare il cuore del problema. Continuiamo a ritenere che non vi sia alcun presupposto per temere la perdita dei fondi Pnrr a causa di fantomatici ritardi nella realizzazione del parco e andremo sino in fondo per ottenere quanto già nostro. Lo dobbiamo alle oltre 700 vittime della fibronit e quanti ancora oggi si ammalano" conclude Brescia.