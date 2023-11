Il progetto del parco della Rinascita nell'ex Fibronit in dirittura d'arrivo: "Pronto per fine anno. I cantieri a inizio 2024"

Entro l'anno saranno completate, salvo intoppi, le progettazioni definitive ed esecutive del nuovo parco della Rinascita di Bari, destinato a sorgere sui suoli dell'ex fabbrica Fibronit bonificati ormai da qualche anno. Un'opera finanziata con 11 milioni di euro di fondi del Pnrr e 3,9 della Regione Puglia destinata a chiudere per sempre una triste pagina della città legata alle tante vittime dell'amianto.

Il progetto prevederà 6 zone di forestazione urbana che copriranno oltre il 60% dei circa 118mila mq su cui si estenderà il parco. Previste anche altre zone dedicate ai più piccoli, allo street food, agli spettacolo, così come allo sgambamento dei cani, allo sport e all'arte. Nella grande area verde, inoltre, vi saranno anche zone relax e studio wi-fi free, nonchè un caffè letterario e un percorso botanico: "A breve - spiega a BariToday l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso - approveremo gli ultimi livelli di progettazione. Di recente abbiamo avuto incontri con i progettisti finalizzati a portare avanti gli ultimi passaggi burocratici. Quando avremo il sì definitivo, si potrà procedere spediti con l'avvio dei lavori, presumibilmente a inizio 2024". "Entro l'anno - ha rimarcato Galasso - dobbiamo procedere con la validazione dei progetti, per poi cantierizzarli". Sulla questione dei fondi Pnrr il Comune è abbastanza tranquillo, dopo le fibrillazioni estive legate alla revisione del programma: "Non vi sono problemi a riguardo e stiamo andando avanti".

Ad attendere con impazienza l'assetto definitivo del progetto è il Comitato Fibronit, da anni impegnato a rendere realtà un sogno che sembrava impossibile: "Il rischio di un blocco per la mancanza dei fondi sembra scongiurato e comunque, nel caso vi siano problemi, saremo pronti a protestare. Siamo stati ascoltati nei mesi scorsi - spiega a BariToday Nicola Brescia, presidente dell'associazione - da progettisti e Comune ed auspichiamo che si tenga conto delle esigenze emerse negli incontri passati e anche dai concorsi che hanno visto coinvolte le scuole. Ora bisognerà entrare nei particolari: sarebbe bello avere un bello spazio per la cultura, dove ad esempio utilizzare piccole librerie dove tutti possano lasciare e raccogliere libri da leggere proprio nel parco. Diversi artisti, tra l'altro, si sono già proposti per collocare opere proprie. Lo spazio c'è e soluzioni particolari lo renderebbero davvero unico nel suo genere". Per Brescia, la realizzazione del parco della Rinascita "non è solo un fatto politico ma anche d'immagine della città, al di là delle amministrazioni. Deve venire fuori la capacità di cogliere occasioni fondamentali da parte di una realtà importante come quella di Bari". Un'opportunità mai così vicina ad essere abbracciata dalla comunità cittadina.