Parco della Rinascita a Bari, aggiudicata la gara. Il comitato Fibronit: "Ospiti un centro per la sorveglianza sanitaria"

"In Puglia non c'è alcun presidio, alcun centro di riferimento per il mesotelioma e le malattie absesto correlate. Chi viene colpito non sa dove andare, i familiari si ritrovano smarriti. Il futuro Parco della Rinascita a Bari può diventare un luogo in cui la storia che racconta quell'area venga in qualche modo anche riscattata: per questo chiediamo che al suo interno trovi spazio un centro che segua gli ex esposti all'amianto, che si occupi di sorveglianza sanitaria e prevenzione". Nicola Brescia, referente del Comitato cittadino Fibronit, torna a spiegare così la proposta, avanzata già da qualche tempo, di realizzare, nella futura area verde che sorgerà al posto dell'ex Fibronit a Bari, un presidio medico che possa fornire assistenza a chi, per ragioni professionali o come semplice cittadino, è stato a contatto con le polveri d’amianto. Un appello che il Comitato è tornato a lanciare in questi giorni, dopo aver appreso di un'altra morte riconducibile all'amianto. A essere colpita una donna di circa sessant'anni, che aveva vissuto, spiega Brescia, a ridosso dell'area dell'ex Fibronit sino alla diagnosi della malattia. "I familiari, smarriti, ci avevano contattato: non sapevano cosa fare, a chi rivolgersi. Con l'associazione familiari vittime amianto di Bari ci siamo attivati per fornire il supporto possibile. Ma è proprio da qui che nasce la nostra richiesta: affinché situazioni simili non si ripetano ancora, affinché chi è colpito o a rischio trovi l'assistenza di cui ha bisogno".

Intanto, proprio in questi giorni, l'iter per la realizzazione del futuro Parco della Rinascita nell'area dell'ex Fibronit - un'opera da 16,5 milioni circa, finanziata per 3,5 milioni con risorse regionali, per la restante parte con fondi Pnrr - ha compiuto un nuovo passo in avanti. Lo scorso 28 luglio, infatti, è stata aggiudicata la gara per la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione dell'opera, affidata alla Rti composta da De Grecis Cos.e.ma. Verde Srl, Cobar Spa e Giustiniana Srl, con un importo complessivo offerto di 10.091.201 euro sulla base di gara. Il progetto prevede, oltre ad aree di 'forestazione urbana', con la presenza di alberature autoctone del paesaggio pugliese, anche spazi per lo sport, un'area ludica per bambini e orti sociali. Il parco si svilupperà su una superficie di circa 13 ettari, sull'area bonificata su cui un tempo sorgevano i capannoni della 'fabbrica della morte'. Secondo le tempistiche previste (dettate dal Pnrr), si dovrebbe arrivare entro la fine dell'anno all'approvazione del progetto esecutivo per giungere poi, all'inizio del nuovo anno, alla cantierizzazione dei lavori, che dovranno concludersi entro il 2026. L'opera, in ogni caso, non sarebbe al momento tra quelle potenzialmente 'messe a rischio' dalla revisione del Pnrr. "La parte più complicata, su cui concentreremo ora la nostra attenzione - spiega a Baritoday l'assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso - è quella della definizione del progetto esecutivo, perché è la fase che stabilirà i caratteri di dettaglio e operativi delle opere che andremo a fare". L'opera, al momento, non sarebbe tra quelle eventualmente messe a rischio dalla 'revisione'

La richiesta del comitato cittadino Fibronit di un presidio per la sorveglianza sanitaria nel futuro Parco della Rinascita, nei mesi scorsi è stata anche sottoposta al Comune, nell'ambito del percorso partecipativo che ha coinvolto cittadini e associazioni nel tracciare le caratteristiche dell'area verde. Un'idea accolta con favore, ma che in ogni caso, per poter essere realizzata, dovrà necessariamente passare attraverso un nuovo progetto, con relativo reperimento di fondi. Il Comune, intanto, avrebbe già individuato una possibile soluzione per dar corpo alla proposta, come spiega Galasso a BariToday: "Abbiamo già avviato un'interlocuzione, stimolata proprio da questa idea del comitato, con Terna, che ha nella zona degli immobili in parte non più utilizzati. Attraverso un'altra progettualità, anche cercando un finanziamento con la Regione, potremmo immaginare un loro recupero. Si tratterà in ogni caso di un progetto successivo e separato rispetto a quello attuale del parco. Quella del comitato è un'idea particolarmente bella perché completa la riqualificazione di quei luoghi".

Il Comitato, da parte sua, si dice pronto a insistere sulla proposta. "Nei prossimi mesi vorremmo chiedere un incontro per discutere della possibilità di individuare questi spazi - dice Brescia - e vorrei che ci fossero i responsabili regionali. Il nostro è un appello rivolto direttamente al presidente Michele Emiliano, alla Regione che per prima deve farsi carico di questa richiesta: perché il problema dell'amianto, come detto, riguarda la Puglia intera".