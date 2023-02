Manifattura Tabacchi nuova sede del Cnr a Bari, al via le operazioni dei cantieri: "Spazi pronti entro luglio 2025"

Sono già una ventina gli operai che stanno preparando le aree all'interno dell'ex Manifattura Tabacchi del quartiere Libertà di Bari, dove sono in corso le operazioni per realizzare la nuova sede del Cnr che ospiterà circa 1000 ricercatori.

A fare il punto sugli interventi, che dovrebbero terminare a luglio 2025, è il sindaco Antonio Decaro: "Nei prossimi giorni con il presidente di Invimit, Nuccio Altieri, faremo un sopralluogo all’interno del cantiere per mostrarvi da vicino i lavori. Questo progetto finanziato per circa 20 milioni di euro, a valere sui fondi del Pnrr, interverrà su oltre 20.000 mq di superficie dove saranno allestiti laboratori e uffici per accogliere le attrezzature e gli arredi del Cnr in base ai riferimenti dallo stesso forniti in fase di progettazione. Nell’ambito del cantiere saranno riqualificate anche le aree esterne, costituite principalmente da due grandi cortili di oltre 2.000 mq, con la sistemazione a verde e l’installazione di strutture temporanee legate alla ricerca quali serre e depositi speciali" conclude Decaro.