Riapre l'ex Mercato del Pesce: lo storico palazzo in piazza del Ferrarese si mostra alla città

L'ex Mercato del Pesce in piazza del Ferrarese torna a vivere e apre le sue porte ai baresi. Questa sera lo storico edificio in piazza del Ferrarese è stato trasferito nella disponibilità del Comune di Bari, dopo i lavori di restauro seguiti dal Segretario Regionale per la Puglia del Ministero della Cultura, che hanno portato al recupero del piano terra, del piano ammezzato e della terrazza panoramica.

Questa sera lo storico edificio si è mostrato al pubblico, in attesa del completamento dei lavori di restauro al piano superiore che, come spiegato dal sindaco Decaro, saranno completato entro la prossima estate. Intanto, nei prossimi giorni saranno avviate le procedure della manifestazione di interesse per la gestione del piano terra oggi inaugurato, che ospiterà "una vetrina dell'enogastronomia pugliese".

Il piano superiore invece diventerà parte del Polo delle Arti contemporanee con mostre anche permanenti e residenze per artisti. Intanto, dal 4 all'8 ottobre il palazzo ospiterà il “Prix Italia 2022”, evento Rai che premia i migliori programmi Radio, Tv e Web nel mondo. I lavori di restauro, per i quali la Regione Puglia ha investito 5 milioni di euro, rientrano nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Beni e attività culturali”, stipulato nel 2015 con il Ministero dei Beni Culturali.

“Questo è un sogno che era cominciato tanti anni fa: restituire alla pubblica fruizione questi luoghi che erano in totale degrado - ha dichiarato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano durante la visita nella struttura - L’arte contemporanea avrà a disposizione volumi molto importanti, tra il teatro Margherita e il piano superiore del Mercato del pesce. E potremo proseguire questa idea anche alla Caserma Rossani. Sono tutte idee e progetti a cui abbiamo lavorato negli anni, completando i lavori man mano, anche grazie al lavoro della Soprintendenza, con una rapidità che non abbiamo mai visto in un progetto di questa maestosità”.

“Per fare le cose - ha aggiunto Emiliano - ci vuole tempo e un sacco di cura. Alle volte sfugge questa collaborazione istituzionale totale che esiste tra la Regione, il Comune e la Soprintendenza”.

“Con l’apertura del Mercato del pesce - ha detto Aldo Patruno, direttore del Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia - si va a completare il sistema del polo del contemporaneo con il Margherita e lo Spazio Murat, al centro del “miglio dei Teatri” con Kursaal, Petruzzelli e Piccinni. La struttura sarà messa a disposizione nei prossimi giorni per un evento clamoroso: il Prix Italia 2022, gli oscar della televisione che Rai ha scelto di svolgere, con il sostegno della Regione Puglia, a Bari. In questa regione tutto il patrimonio culturale del capoluogo è sostanzialmente recuperato, restaurato, valorizzato e messo a disposizione di un sistema culturale attivo e vivacissimo che è quello che ha alimentato il turismo in Puglia e a Bari, anche negli anni di pandemia, con risultati straordinari che fanno oggi del capoluogo regionale una delle destinazioni turistico-Culturali di eccellenza”.