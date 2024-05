Ex ospedale Covid in Fiera, via libera all'accordo per il rilascio dei padiglioni occupati

I padiglioni dell'ex ospedale Covid alla Fiera del Levante saranno liberati. La giunta regionale ha approvato oggi, l’accordo, con l’apporto dell’Avvocatura regionale, condiviso con l’Ente Fiera del Levante e Nuova Fiera del Levante per il rilascio degli spazi utilizzati per l'allestimento del presidio sanitario.

Saranno messi a disposizione subito - spiega una nota della Regione - le aree dei padiglioni 7 (ex hub vaccinale), 10 (1° piano), la hall 160 di via Verdi e il parcheggio 15, immediatamente liberabili e riutilizzabili a fini fieristico-espositivi con minimi interventi, che saranno effettuati in tempi brevi sulla base delle progettazioni di Asset e a cura del Provveditorato-Economato della Regione Puglia.

Per i padiglioni 18, 13 (galleria), 11 e 9 (piano terra) la Fiera avrà sei mesi di tempo per decidere se mantenere strutture e impianti per l’utilizzo per esposizioni e manifestazioni di tipo medico/scientifico/formativo, potendo disporre di una infrastruttura composta tra l’altro da impianti idrico-elettrici, cablaggi, tubi per gas medicali, impianti per la pressione negativa, condizionamento e filtraggio e spazi per attività assistenziali sanitarie. "La Fiera - conclude la nota - potrà così meglio programmare le proprie attività sapendo su quali spazi contare, allestendo saloni e esposizioni come previsto dal calendario".