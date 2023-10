Excellence pugliesi 2023 consegnati riconoscimenti a Roma

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Un riconoscimento alla Puglia ed ai suoi talenti. È questo lo scopo di “Excellence pugliesi 2023”, giunto alla quarta edizione, valorizzare le realtà imprenditoriali che, con la loro eccellenza, hanno dato risalto alla Puglia in Italia e nel mondo. Sugli attestati consegnati era scritto il motto di questa edizione: “Non è l’abbondanza, ma l’eccellenza che è ricchezza!" L’iniziativa nasce grazie a Roberto Pansini, organizzata dall’ Associazione Oll Muvi, iscritta all'albo dei Pugliesi nel Mondo della Regione Puglia, affermata nel mondo con il brand I Love Molfetta, in collaborazione con Puglia Top Quality rappresentata da Giusi Malcangi. L'evento è stato ospitato dalla deputata di Fratelli d’Italia, Alessia Ambrosi, in un messaggio ha rimarcato come “il ‘Made in Italy’ nel mondo sia sinonimo di qualità, di bello e di buono. Oggi siamo chiamati a fare uno sforzo ulteriore: quello di coniugare innovazione e tradizione per aiutare il sistema Italia a essere più forte”. Era presente anche l' On. Dario Iaia, eletto in Puglia, che ha sottolineato l’impegno del governo Meloni “nel promuovere e difendere il brand Italia”. Concetto ripreso da un'altra parlamentare pugliese di FdI, Mariangela Matera: “La Puglia è fatta di imprenditori che hanno reso grandi i nostri territori, esportando cultura, tradizione e qualità enogastronomica in tutto il mondo”. E di "Made in Italy" tra i premiati di Excellence pugliesi 2023 ce n’è tanto. Come ricorda Roberto Pansini, "il riconoscimento che consegnamo a quelle associazioni e a quelle attività imprenditoriali e artistiche che sono un po’ nascoste. Quindi qui gli diamo spazio e la possibilità di potersi fare riconoscere perchè, noi come associazione, seguiamo gli immigrati all’estero dove la nostra Italia e la nostra Puglia hanno un valore incredibile. La Puglia, possiamo dirlo, è un'eccellenza nel mondo". L'incontro è stato moderato da Michele Panzarino, ricercatore scientifico presso l’Università telematica San Raffaele di Roma, che con molta professionalità è riuscito a dare il giusto spazio valorizzando tutti i presenti. Diversi i riconoscimenti consegnati, a partire da Manlio Guadagnuolo, ingegnere, manager nel settore delle infrastrutture e dei trasporti e Commissario straordinario della Zona Economica Speciale (ZES) Adriatica interregionale Puglia-Molise. La ZES è stata premiata a Dubai dal Board internazionale della World Free Zones Organization e ospiterà a Bari nel maggio 2024 AICE, il summit delle ZES e delle Zone Franche mondiali. Premiato Luigi Giuseppe Decollanz esponente pugliese dell’ American Chamber of Commerce in Italia, che ha lo scopo di sviluppare e favorire le relazioni economiche, culturali e politiche tra gli Stati Uniti e l’Italia. Non manca la presenza femminile di “Excellence Pugliesi”, Antonella Alfonso, Ceo di Ganto, ditta produttrice di fichi secchi e confetture, e Francesca Di Done, Ceo di Paulicelli Collection, qui la luce diventa arte, una innovazione della luminaria tradizionale, associando tessuti pregiati al legno, il nuovo concept è stato presentato anche all'estero da New York a Singapore. Sul fronte della cultura il riconoscimento è andato alla Fondazione Giuseppe Tatarella, riferimento del centrodestra italiano e dei moderati. E poi al regista molfettese Domenico De Ceglia, autore della miniserie “Rondinella”, girata a Molfetta. Altro pugliese, il giornalista Donato Francesco Bianco per il periodico web di arte, cultura e spettacolo “il Titolo” La Puglia vanta diverse “excellence” nel settore food, il riconoscimento è stato consegnato all’azienda "Olio Guglielmi" di Andria, attiva dal 1954 e con export a livello mondiale. Riconoscimento anche per “Posta la Via” di San Giovanni Rotondo. Riconoscimenti per Antonio Pio Mele come uno dei massimi custodi della tradizione italiana del buon vestire, produce solo pezzi unici. Ancora riconoscimenti nel mondo del wedding, per la location di villa "Regia Domus" Borgo Sette Torri di Giovinazzo, Ceo Francesco De Gennaro. Per Eco Lab, startup di prodotti detergenti e disinfettanti ecologici promossa dal Ceo Paolo Monzani. E poi"Sistema Impresa Puglia", guidata dall’avvocato Giacomo Cuonzo, punto di riferimento per le imprese pugliesi e ancora “Go UP” impresa di noleggio di piattaforme aeree e logistica, con il Ceo Giuseppe Traversa. Ad ognuno dei premiati di "Excellence Pugliesi 2023" è stato consegnato un attestato insieme a una scultura artistica del PUMO pugliese, realizzata dall'artista salentino Agostino Branca. Dall'estero sono in tanti che cercano aziende italiane, in questo caso abbiamo solo pugliesi. "Chi viene a cercare queste aziende - prosegue Pansini - lo fà perchè cerca l'italianità. La Puglia ha un vasto assortimento di aziende di diverso settore, oggi la regione Puglia è cresciuta tantissimo anche per il turismo. Attraverso i tanti emigrati pugliesi nel mondo, abbiamo ambasciatori ovunque che promuovono la nostra terra. E perchè - conclude - non dare dei riconoscimenti alle eccellenze che producono prodotti di qualità." L'appuntamento è alla prossima edizione.