Inaugurata l'edizione 2023 dell'Expolevante a Bari: quattro giorni dedicati a tempo libero, passioni e sport

Questa mattina è stata inaugurata l'edizione 2023 di Expolevante, la rassegna dedicata al tempo libero e allo sport in programma negli spazi della Fiera del Levante di Bari dal 22 al 25 aprile.

Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco di Bari, Antonio Decaro, l'assessore regionale al Personale, Gianni Stea, l'assessora comunale allo Sviluppo economico, Carla Palone, e il consigliere di Nuova Fiera del Levante, Giuseppe Riccardi.

“Oggi abbiamo inaugurato una delle manifestazioni di punta della Nuova Fiera del Levante - ha dichiarato Decaro : Expolevante dedicata allo sport, al tempo libero, al benessere, in un momento particolare in cui sono migliorate le condizioni metereologiche e le persone hanno più voglia di fare sport. Cambiano gli stili di vita: nel passato era impossibile vedere tante persone fare attività sportiva nei parchi, sul nostro lungomare. Cambiano anche i consumi, ma noi siamo testimoni del fatto che la Nuova Fiera del Levante è riuscita a stare al passo con i tempi. Questa è una fiera importante per la città e gli operatori economici ed è per questo che le facciamo i nostri migliori auguri”. Dopo il taglio del nastro è seguito un giro per i padiglioni di Expolevante a cominciare dalla Nautica, la novità più importante di questa edizione, e negli spazi dedicati alle Forze dell’Ordine quali Polizia, Guardia di Finanza, Guardia Costiera, Carabinieri. L'appuntamento è aperto al pubblico dalle 10 alle 21.30 e si accede, al costo di 3,50 euro (gratis per chi raggiunge la Fiera in bici) dagli ingressi Orientale, Agricoltura ed Edilizia.