Oltre 15mila visitatori nel primo giorno di Expolevante 2023 a Bari. Dal padel al calcio: lo sport è per tutti

Oltre 15mila persone hanno affollato i padiglioni della Fiera del Levante di Bari per la prima giornata di Expolevante 2023, l'evento dedicato a tempo libero, benessere e sport in programma fino al 25 aprile prossimo.

Tanti gli stand e le attività dedicate alle diverse discipline come il Padel e il Football ma anche agli appassionati di bicicletta. In occasione di Expolevante è approdata in Fiera anche una tappa della manifestazione Bari Pedala. Gli oltre 200 ciclisti partiti dai diversi quartieri della città si sono incontrati in prossimità del padiglione 71 e da lì, insieme a coloro che sono arrivati in bici e sono entrati gratuitamente, sono ripartiti per una ciclo passeggiata per il quartiere Fesca-San Girolamo con ritorno in Fiera.

“Oggi non siamo qui solo per una ciclo passeggiata – ha commentato l’assessore allo Sport del Comune di Bari Pietro Petruzzelli – Ma prendiamo parte a una manifestazione inclusiva adatta a tutti che serve a promuovere la cultura della ciclabilità a tutto tondo. Ci auguriamo che la bicicletta non sia solo un mezzo di locomozione nel tempo libero ma uno strumento per spostarsi quotidianamente. Non ci resta che prendere la bicicletta e venire a Expolevante, dove chi arriva con questo mezzo ha la possibilità di entrare gratis”

Per tutta la durata della manifestazione, presso il padiglione 71, i visitatori possono esplorare il mondo del Padel, il nuovo sport che sta prendendo sempre più piede in città. Ogni mattina sarà possibile prendere parte a lezioni aperte tenute, ogni giorno, da diverse Academy come Kendro e Dorado. Dalle 12.30 alle 17.30 nella seconda giornata si è inoltre tenuto un torneo misto seguito da un’esibizione. Nello stand 71 è presente anche un ampio spazio dedicato al Football Village, all’interno del quale si è tenuto in mattinata l’Expomundial, della categoria piccoli amici 2017, 3C2. Nel primo pomeriggio è stato il turno della Miccoli Supercup, competizione dedicata ai pulcini 2013 a cui ha fatto seguito un open day dedicato al calcio femminile e la presentazione della Top soccer cup 2021.